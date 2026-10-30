"Як чемно реагувати?": Сікорський різко відповів на чутки про прохання США пом’якшити тон щодо РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув можливість пом’якшення риторики щодо Росії, відповівши на чутки про прохання США до союзників по НАТО стриманіше висловлюватися про російську загрозу. Він заявив, що неможливо "чемно реагувати" на вбивства людей, бомбардування мирних міст та удари балістики по ТЕС.

Про це Сікорський заявив у п’ятницю, 30 жовтня, журналістам в Атланті, де проходить зустріч міністрів закордонних справ країн G20, пише Polsat News. Очільник МЗС Польщі нагадав, що війна Путіна в Україні вже забрала мільйони людських життів.

Як можна чемно реагувати на бомбардування міст?

Відповідаючи на запитання про повідомлення щодо пропозиції США пом’якшити тон у висловлюваннях щодо РФ Сікорський нагадав про російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі, а також інші воєнні злочини Москви.

"Хотів би, щоб хтось пояснив мені, як реагувати на вбивство кількох десятків пасажирів, хоча б сьогодні вранці на вокзалі в Дніпрі. Як ввічливо реагувати на бомбардування міст, на застосування балістичних ракет проти теплоелектростанцій, як не протестувати проти цієї агресивної війни, яка вже забрала понад мільйон життів", – поставив риторичне запитання польський міністр.

Нагадаємо, що напередодні Reuters з посиланням на чотирьох співрозмовників повідомила, що посадовці Пентагону нібито просили Латвію, Литву й Естонію пом’якшити публічну риторику щодо Росії.

Сікорський відреагував на можливе "потепління" між США та Росією

Журналісти також запитали польського міністра про можливе покращення відносин США з Росією та зміни її міжнародного іміджу.

Сікорський зазначив, що поляки вже мають сформовану позицію щодо цього питання.

"Це питання до тих, хто такі речі пропонує", – додав він.

"Спільного фото з Лавровим не буде"

Окремо Сікорський прокоментував присутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на зустрічі G20.

На запитання, чи фотографуватиметься він разом із російським міністром, польський дипломат відповів однозначно: "Спільного фото не буде".

Коли журналісти уточнили причину, Сікорський сказав: "Бо я не єдиний, хто не хоче мати фото з Лавровим".

Він назвав відмову від спільної фотографії правильним рішенням організаторів. Водночас саму присутність російського міністра на зустрічі польський дипломат назвав некомфортною, зазначивши, що Росія залишається членом міжнародних організацій, де діють певні правила.

"Якщо ти член клубу, то треба поводитися як джентльмен, а деякі, на жаль, не вміють", – заявив Сікорський.

Сікорський закликав Росію завершити війну

На запитання, яке послання він хотів би передати Лаврову, польський міністр відповів закликом припинити російську війну проти України.

"Уже досить, годі. П’ять років цієї кривавої війни, її треба закінчувати", – сказав Сікорський.

Водночас питання про відсутність представника України на зустрічі G20 польський міністр залишив без відповіді. Він зазначив, що це питання варто адресувати організаторам, і як "новоспечений учасник" зустрічі наразі утримається від коментарів щодо рішення американської адміністрації.

Як повідомляв OBOZ.UA, у країнах Балтії також відповіли на повідомлення про те, що США нібито закликали країни Балтії не провокувати Росію та пом'якшити риторику стосовно агресора.Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що він не збирається стримуватись та назвав Путіна диктатором, який убиває жінок і дітей. Міністр оборони Литви Робертас Каунас наголосив, що всі заяви Литви ґрунтуються на фактах.

А в Офісі президента Литви Гітанаса Науседи повідомили, що ані він, ані його помічники не отримували від союзників жодних прохань про "ввічливість" щодо Росії.