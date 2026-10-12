"Я отримав чітку відповідь": прем'єр Британії звинуватив Росію у втручанні в Brexit

Російська Федерація втручалася у всенародний референдум Великої Британії щодо Brexit (виходу країни з Європейського Союзу, який відбувся у 2020 році). Під час голосування 23 червня 2016-го 51,9% виборців підтримали "від'єднання" від ЄС.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Енді Бернем заявив The Rest is Politics, що запитав про роль РФ, коли потрапив на Даунінг-стріт після свого призначення. Політик отримав підтвердження, що це справді відбулося.

Бернем не розкрив, хто дав йому "чітку відповідь" про втручання Кремля. Також він не навів додаткових подробиць про характер чи масштаби діяльності Москви під час референдуму.

"Я отримав чітку відповідь: так, таке мало місце... Я вважаю, що ми взагалі надто пасивно реагували на це й недостатньо інформували людей про те, якою мірою з-за кордону намагаються дестабілізувати політичний процес", – сказав прем'єр.

Він попередив, що росіяни схожим чином намагаються впливати на ситуацію у Франції та Німеччині. За словами Бернема, він обговорював проблему російського втручання з канцлером Фрідріхом Мерцем під час недавнього візиту до ФРН.

"Безумовно, існує дезінформація, що виходить з Росії і впливає на німецьку політику", – впевнений політик.

Британський прем'єр-міністр закликав "чітко зафіксувати ці факти". "Гадаю, що це допоможе виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти: частина цієї політики ініціюється нашими ворогами, а саме Росією", – пояснив він.

Як писав OBOZ.UA, керівництво країн Євросоюзу поки що "тихо" готується до нових російських гібридних атак, які, на відміну від тих, що вже сталися, можуть мати "жахливий сценарій", включно із численними жертвами. Попри договір про колективну оборону НАТО, європейські столиці окремо обговорюють власні сценарії реагування. За даними ЗМІ, переговори, присвячені можливому масштабному нападу РФ, відбувалися останніми тижнями серед послів усіх 27 держав ЄС.