Вже перевершили минулорічні показники: у Чехії зафіксували рекордні збори на "Подарунок для Путіна"

У Чехії в 2026-му році вже зібрали понад 385 мільйонів крон у рамках ініціативи "Подарунок для Путіна", що перевищує минулорічний показник. До кінця року, за оцінками одного із засновників "Подарунка" Мартіна Ондрачека, внески можуть перевищити 400 мільйонів крон.

Про це пишуть iDNES.cz та Novinky.cz. Нагадаємо, що в рамках цієї ініціативи чехи збирають кошти на військову та гуманітарну допомогу Україні.

За словами Ондрачека, люди, які роблять внески, реагують, серед іншого, на масштабні російські атаки на цивільне населення України або на певні кроки чеських та американських політиків.

"Найвпливовішими фігурами нашого збору коштів є Дональд Трамп та Ілон Маск. На багато їхніх конкретних висловлювань та ситуацій люди реагують тим, що надсилають нам гроші", – сказав він.

Серед чеських політиків таким "генератором підтримки" є насамперед голова SPD Томіо Окамура, а також інші політики коаліції.

Зростання обсягу пожертв Ондрачек частково пояснює також зміною ставлення деяких донорів до військової допомоги. Він вважає, що частина людей, які раніше підтримували переважно гуманітарні проєкти, тепер також роблять пожертви на придбання зброї.

Серед найуспішніших цьогорічних проєктів ініціативи – січнева акція "SOS Київ", в рамках якої вдалося зібрати приблизно 200 мільйонів крон на генератори для української столиці. Ініціатива планує знову запустити цей проєкт цієї зими. За словами Ондрачека, частина генераторів уже зарезервована, і зараз у співпраці з українськими партнерами готуються їхні поставки. Терміни проведення збору коштів залежатимуть, зокрема, від погодних умов узимку та потреб української енергетики.

Окрім гуманітарної допомоги, тривають також збори коштів на військове спорядження. Як каже Ондрачек, цього року ініціатива передала українським підрозділам понад 210 одиниць техніки, переважно транспортних засобів, призначених для евакуації поранених. Донори також роблять внески на різні типи дронів або боєприпасів.

Однак існує й попит на збори виключно цивільного характеру. Так, Архієпархіальна благодійна організація Оломоуца (ACHO), яка організовує збори для дітей під назвою "Різдвяний пакунок", повідомила, що цього року отримала подарунки для 500 дітей із шести українських міст – це рекордний показник. Їх доставку планують на початок січня.

Раніше OBOZ.UA писав про те, як у Чехії ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала кошти на гелікоптер для ГУР; на ракету "Фламінго", яка має влучити у Москву чи Санкт-Петербург. Також ми розповідали, як анонімний меценат із Чехії пожертвував майже $5 млн на озброєння для ЗСУ.