"Все не так однозначно": Сікорський пояснив, коли НАТО зможе застосувати статтю 5 проти Росії

У Польщі впевнені, що стаття 5 Північноатлантичного договору буде застосована, якщо Росія здійснить акт агресії проти країни-члена НАТО. Водночас це не означає автоматичного вступу всіх союзників у війну після будь-якого інциденту.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час брифінгу для українських журналістів у Варшаві, передає РБК-Україна. Він пояснив, що політичне рішення про формат реакції Альянсу ухвалюватиметься вже після нападу, а оцінка конкретних дій потенційного агресора може бути неоднозначною.

Кожен випадок оцінюватимуть окремо

Журналісти запитали Сікорського, чи впевнена Польща у застосуванні статті 5 про колективну оборону, а також скільки російських дронів або ракет має залетіти на територію Польщі чи іншої країни НАТО, щоб це вважалося агресією Росії.

За словами міністра, однозначної відповіді на ці запитання немає. Він пояснив, що статтю 5 навмисно сформулювали без чіткого визначення конкретного сценарію, оскільки саме на таке формулювання у 1950-х роках міг погодитися Конгрес США.

Сікорський зазначив, що американські законодавці тоді не погоджувалися на автоматичний вступ США у війну в разі нападу на союзника. Натомість передбачалося, що політичне рішення про подальшу реакцію Альянсу ухвалюватимуть уже після самого нападу.

"І ви маєте рацію: тут виникають різні думки, адже це буде питанням оцінки, а кроки потенційного агресора передбачити важко", – сказав глава польського МЗС.

Сікорський також нагадав, що статтю 5 НАТО досі застосовували лише один раз – після терористичних атак у США 11 вересня 2001 року.

Тоді, за його словами, ухвалити рішення було простіше, адже йшлося про очевидну атаку, внаслідок якої загинули близько 3,5 тисячі людей. Якщо станеться щось подібне, Польща та інші країни Альянсу, безумовно, відреагують, заявив польський міністр.

Росія може навмисно ускладнювати ситуацію

Водночас Сікорський зазначив, що Росія може навмисно створювати ситуації, які ускладнюватимуть оцінку її дій і ставитимуть союзників перед складним вибором.

"Ви також маєте рацію в тому, що нинішній агресор підступний і може навмисно ставити нас перед такими дилемами, вчиняючи дії з розмитою відповідальністю та невизначеним масштабом. Проте ми з цим впораємося", – заявив глава польського МЗС.

На його думку, Путін припускається помилки, ведучи гібридну війну проти всієї Європи, адже цим лише полегшує мобілізацію громадської думки для стримування такої агресії.

Сікорський вважає, що російський диктатор не розуміє психології демократичних країн і недооцінює їхню готовність протистояти загрозам. Він зазначив, що Європа вже п'ятий рік підтримує Україну, чого Путін не передбачив.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Радослав Сікорський не виключав масштабних дій Росії у 2026 році та заявляв, що Польща отримує відповідні сигнали з багатьох джерел. Тоді ж польський міністр говорив про побоювання Білорусі щодо можливого втягування у війну та припускав, що Москва може спробувати створити сухопутний коридор від Білорусі до Калінінградської області через територію Литви.