Вперше за 60 років: Польща витіснила Росію із Спільної інспекційної групи ООН

Під час чергового переобрання Joint Inspection Unit (JIU – Спільна інспекційна група Організації Об'єднаних Націй) у склад групи було обрано Польщу. Причому Польща обрана в JIU 95 голосами – з перевагою всього в один голос вона обійшла у голосуванні країну-агресорку Росію.

Про обрання до JIU повідомило Міністерство закордонних справ Польщі. А речник польського МЗС Мацей Вевір додав, що це "історична перемога Польщі в ООН", бо це вперше за 60 років в інспекційній групі не буде росіян.

Повідомлення поляків

Про що мова

Joint Inspection Unit, Спільна інспекційна група – це єдиний незалежний орган зовнішнього нагляду в системі Організації Об'єднаних Націй. Група проводить перевірки, оцінювання та розслідування для підвищення ефективності роботи та раціонального використання ресурсів усієї системи ООН.

Орган був заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 1966 році на експериментальній основі під час бюджетної кризи. А постійний статус отримав у 1976 році.

Інспектори JIU аналізують та контролюють діяльність 28 організацій системи ООН, у тому числі роботу ЮНІСЕФ, ВООЗ, ЮНЕСКО, ПРООН тощо. Вони виявляють недоліки в управлінні, розробляють стандарти оптимізації витрат і надають рекомендації для покращення координації між установами.

Вперше без росіян

Росія входила до цієї групи протягом 60 років. В ЄС навіть не приховують, що організували та провели окрему спеціальну кампанію по витісненню країни-агресорки з JIU.

"Навіть у день голосування ми організували зустріч у межах ООН для держав, щоб іще раз переконати їх підтримати нас. Ми надсилали десятки повідомлень із проханням віддати голоси за Польщу", – розповіли в МЗС.

Під час голосування Польща отримала підтримку 95 держав-членів ООН. Але яких конкретно, невідомо, адже голосування було таємним.

Нові призначення

Представником Польщі в Об’єднаній інспекційній групі протягом 2028-2032 років буде відомий польський дипломат Якуб Хмелевський.

Як повідомляв OBOZ.UA, генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш призначив своїм новим помічником російського дипломата Гліба Десятникова. Росіянин займатиметься питаннями протимінної діяльності і роботою поліцейських сил у рамках миротворчих операцій.

Нагадаємо, що в ООН вкотре "рішуче закликали" Росію негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України. Це сталося під час засідання Радбезу ООН 9 листопада, а наголосила на необхідності негайно припинити удари по енергетичних об’єктах України директорка відділу Європи та Центральної Азії політичного департаменту ООН Кайоко Гото.