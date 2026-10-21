Впав у полі: в Румунії знайшли уламки дрона

У повіті Бузеу в Румунії знайшли уламки безпілотника, який упав у полі поблизу села Мошешть. Місцевий житель виявив фрагменти апарата та повідомив про знахідку екстрені служби.

Про це повідомляє Romania Journal. До перевірки обставин події залучили представників Міністерства національної оборони Румунії та Румунської розвідувальної служби.

Що відомо про знайдений дрон

Мера комуни Робяска Домніка Влад розповіла, що про уламки їй повідомив місцевий житель. Чоловік також зателефонував на єдиний номер екстреної допомоги 112, після чого до вказаного місця направили рятувальників.

"Чоловік, який знайшов уламки в полі, зателефонував мені та розповів про це, а потім повідомив на номер 112. Наскільки я розумію, пожежники приїхали до комуни, щоб дістатися до зазначеного місця. Я зараз сама прямую до села, оскільки була в Бузеу. Не можу сказати, коли він міг упасти. Ми часто чуємо вибухи та звуки літаків, але більше нічого сказати не можу", – зазначила посадовиця.

За попередніми припущеннями, безпілотник міг упасти не вночі чи вдень у середу, 21 жовтня, а кілька днів тому. Не виключається, що його не зафіксували радіолокаційні системи Міністерства національної оборони Румунії.

Село Мошешть. Джерело: Скриншот

У Румунії попереджали про загрозу дронів

У середу вранці, 21 жовтня, в північно-східній частині повіту Тулча оголосили попередження RO-Alert через можливе проникнення безпілотників у повітряний простір країни.

Радади Міністерства національної оборони виявили групу повітряних цілей на північний схід від українського міста Вилкове, однак порушень повітряного простору Румунії не зафіксували.

Тим часом президент Румунії Нікушор Дан скликав засідання Вищої ради національної оборони (СSAT). Воно має відбутися в четвер, 22 жовтня, о 18:00 у президентському палаці Котрочень.

Учасники зустрічі розглянуть безпекові наслідки інцидентів у Чорному морі, а також заходи для посилення захисту територіальних вод і критичної морської інфраструктури. Крім того, обговорять інші актуальні питання національної безпеки.

Нагадаємо, уночі 2 жовтня російський дрон залетів на територію Румунії та впав у північній частині повіту Тулча. На місці падіння спалахнула пожежа, однак, за даними румунського Міноборони, обійшлося без жертв і матеріальних збитків.

Як писав OBOZ.UA, під час російської атаки на Україну безпілотники зафіксували в повітряному просторі Молдови та Румунії. Один із дронів упав у лісі в румунському повіті Сучава, неподалік від міста Солка.