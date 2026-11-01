"Вони прийдуть домовлятися": Трамп пригрозив тотальним "Вето", якщо демократи здобудуть більшість у Конгресі

У неділю, 1 листопада, президент США Дональд Трамп пригрозив тотальним "Вето". Він пообіцяв піти на цей кардинальний крок у випадку, якщо демократи здобудуть більшість у Конгресі.

Проміжні вибори в цей законодавчий орган США відбудуться вже у вівторок, 3 листопада. Слова Дональда Трампа, який наголошує, що врешті–решт демократи будуть змушені домовлятися, передає Bloomberg.

"Демократи надсилатимуть різні пропозиції. А я накладатиму на них вето. Зрештою, після місяця чи двох, коли все відхилятиметься, адже це просто марнування часу, вони прийдуть і будуть домовлятися", – цитує Трампа видання.

За даними Bloomberg, передвиборчі опитування свідчать про те, що демократи можуть здобути контроль принаймні в одній із палат – а можливо, й в обох палатах Конгресу США за підсумками голосування наступного тижня.

"Сподіваюся, нам не доведеться про це хвилюватися", – додав Трамп.

Деталі

Проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада. На кону стоять усі місця в Палаті представників, а також частина місць у Сенаті. Опитування показують, що Демократична партія має хороші шанси повернути собі більшість у нижній палаті Конгресу, а при вдалому збігу обставин і у верхній.

Варто зазначити, що за чотири дні до проміжних виборів у США, призначених на 3 листопада 2026 року, достроково проголосували понад 48,5 млн американців. Це перевищило показник попередніх проміжних виборів 2022 року та стало новим рекордом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за два тижні до проміжних виборів рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа впав до рекордно низьких 31%. Водночас опитування Reuters/Ipsos засвідчило, що серед зареєстрованих виборців 47% готові підтримати демократів на виборах до Конгресу, тоді як республіканців – 35%.

Також OBOZ.UA писав, що напередодні голосування адміністрація Трампа оголосила про виплати та фінансову допомогу на загальну суму 2,35 млрд доларів. Зокрема, кошти передбачили для людей похилого віку та американців, які купують медичне страхування через державний портал. Крім того, Білий дім повідомив про виділення 150 млн доларів на фінансування ліній електропередачі на Алясці. Ці оголошення пролунали на тлі падіння рейтингу схвалення діяльності глави Білого дому.