ВМС Франції зупинили в Індійському океані танкер тіньового флоту РФ: Макрон розповів подробиці. Відео

Уранці в понеділок, 12 жовтня, Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер DF Peak, який належить до тіньового флоту РФ. Це сталося за більш як 450 морських миль на південь від острова Реюньйон в Індійському океані.

Про це у Facebook повідомив президент Франції Еммануель Макрон. У Парижі припускають, що танкер ходив під фальшивим прапором і був причетний до незаконного перевезення палива.

Макрон заявив, що Франція рішуче налаштована боротися з тіньовим флотом у будь-якій точці світу.

"Ця операція, проведена відповідно до міжнародного морського права, свідчить про нашу рішучість забезпечувати дотримання закону та боротися проти будь-яких видів незаконної торгівлі, де б вони не відбувалися", – написав він.

Острів Реюньйон на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

За даними порталу War&Sanctions Головного управління розвідки Міноборони України, танкер DF Peak афілійований з підсанкційною російської компанією "Совкомфлот" й перевозить сиру нафту.

Нафтовий танкер DF Peak. Джерело: VesselFinder

Судно перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, України, Швейцарії, Японії та Великої Британії.

Як повідомляв OBOZ.UA, 29 серпня нинішнього року Албанія заборонила заходити до порту Дуррес нафтовому танкеру, який належить до тіньового флоту країни-агресора Росії. З початку 2025 року цей танкер вивіз на експорт щонайменше 452 тисячі тонн російського палива.