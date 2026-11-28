Військова флотилія РФ, що прямувала до Лівії, розвернулася після української атаки – Reuters

Флотилія російських кораблів, яка перевозила військову техніку до Лівії, розвернулася у Середземному морі. Це сталося після того, як українські морські дрони потопили російський корвет "Меркурій" у порту Бенгазі.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела у військових та силових структурах. Ця зміна курсу кораблів свідчить про те, що Росія намагається захистити свої військово-морські сили після цієї атаки України.

Конвой, який супроводжував багатоцільовий фрегат російського флоту "Адмірал Головко", розвернувся поблизу Сицилійської протоки в той самий день, коли стався напад у Бенгазі, повідомив європейський військовий чиновник. Ця протока є проміжним пунктом на шляху до північноафриканського узбережжя.

Сицилійська протока. Джерело: NormanEinstein

Представник української військової розвідки та представник служб безпеки з Близького Сходу підтвердили, що флотилія змінила курс і не попрямувала до Лівії.

Те, що флотилія розвернулася, підтвердив й OSINT-проєкт SONARROW, який відстежує військові конвої, тіньовий флот РФ, морські перевезення та гібридні загрози. Він веде моніторинг разом із GeoInsider.

"Після українських ударів у Бенгазі Москва відмовляється від середземноморського маршруту", – сказано в повідомленні.

До складу російської флотилії входять фрегат "Адмірал Головко" та вантажні судна Lady R, Lady D, Maia-1. Оператори суден – російські компанії ВАТ "Совфрахт" та "МГ-Флот" – потрапили під санкції Європейського Союзу та Сполучених Штатів.

Військова флотилія РФ розвернулася. Джерело: X/SONARROW

Після кількох днів повільного просування від берегів Тунісу її було помічено 24 листопада на північ від Алжиру, біля міста Джиджель, де вона повернула назад до Гібралтару.

"Конвой, який 5 листопада вирушив із Калінінграда, востаннє фіксувався 25 листопада поблизу Алжиру, і наразі невідомо, куди він попрямує далі, зазначив європейський чиновник. Джерело з Близького Сходу повідомило, що судна призупинили своє пересування в Середземному морі", – пише Reuters.

Скриншот допису SONARROW в Х

Що сталося в Лівії

У Середземному морі неподалік міста Бенгазі на півночі Лівії 22 листопада було атаковано російський корабель. Морські дрони вдарили по ролкеру, який перебуває під санкціями через перевезення вантажів військового призначення.

Це комерційне судно під мальтійським прапором було уражене через кілька годин після вибуху на борту російського "Меркурія", що пришвартувався в порту.

Корвет проєкту 20380 класу "Стерегущий" "Меркурій" номінально входить до складу Чорноморського флоту РФ, але наразі діє з баз Північного флоту в Арктиці. Військовий корабель спалахнув і частково затонув.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив знищення російського корвета "Меркурій" та бойового вертольота Ка-27 під час української спецоперації поблизу берегів Лівії. Крім того, Сили оборони уразили суховантаж MV ANGARA, який країна-агресор використовувала для транспортування озброєння.

За словами глави держави, українські військові застосували сім морських дронів вітчизняного виробництва, які успішно виконали поставлені завдання, попри спроби росіян перешкодити атаці.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Лівії відреагували на українську атаку на російські кораблі в порту Бенгазі. Там заявили, що такі дії України фактично є "оголошенням війни" їхній державі, а також направили Києву "чітке попередження", застерігши від перетворення Лівії на "арену для зведення рахунків".

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Київ не повідомляв партнерів про військову операцію проти російських суден у Лівії та не узгоджував свої дії з ними. Президент України у телефонній розмові з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні підтвердив, що операцію в Лівії не координували з партнерами.