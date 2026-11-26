"Війна в Україні визначає наше майбутнє": кандидат у президенти Франції Глюксманн різко відповів опонентам

Війна в Україні, розв'язана Російською Федерацією, вирішує майбутнє Європи та Франції зокрема. Політики, які виступають проти допомоги Києву, "протистоять життєво важливим інтересам" Парижа.

Про це в четвер, 26 листопада, заявив кандидат у президенти Франції від соціал-демократів Рафаель Глюксманн, коментуючи скандальні висловлювання свого опонента, дзюдоїста й багаторазового олімпійського чемпіона Тедді Райнера. Останній також буде боротися за посаду президента й балотується як позапартійний кандидат, передає Le Figaro.

Що сказав Тедд Райнер

25 листопада в Парижі під час Конгресу мерів Франції 37-річний спортсмен заявив, що не розуміє, навіщо французькі військові їдуть в Україну, якщо там точиться "не наша війна". Він сказав, що хотів би бути тим лідером, який "об'єднує людей, усміхається та тисне руки, щоб покласти край цій війні".

Також Райнер розкритикував допомогу Києву та закликав припинити її. "Франція більше не має коштів, тож давайте припинимо давати Україні гроші, яких у нас немає", – сказав він.

Рафаель Глюксманн відреагував

"Війна в Україні – це наша війна", – наголосив 47-річний політик, спілкуючись із медіа під час свого візиту до міста Майєнн на північному заході Франції 26 листопада.

Коментуючи висловлювання опонента, Глюксманн нагадав, що французи зацікавлені в тому, щоб Україна досягла успіху.

"Війна в Україні – це наша війна, бо вона вирішує наше майбутнє, бо ми є мішенями Володимира Путіна", – заявив він.

Кандидат у президенти пояснив, що насправді йдеться "не про питання української території та не про питання кордонів України", бо кремлівський диктатор "веде війну проти Європи".

"Кожен, хто виступає за припинення допомоги українському опору, виступають за підпорядкування тирану, який хоче зруйнувати європейську безпеку. Тому вони протистоять життєво важливим інтересам Франції... Якщо ми це зробимо, ми зрадимо Францію, ми зрадимо Європу", – переконаний політик.

Рафаель Глюксманн. Ілюстративне фото. Джерело: Facebook / Raphaël Glucksmann

Рафаель Глюксманн – французький журналіст і кінорежисер-документаліст, лівоцентристський політичний діяч; із 2019 року – депутат Європейського парламенту. 23 серпня він оголосив, що балотуватиметься на президентських виборах у Франції 2027 року. Він виступає за збільшення поставок зброї, жорсткіші санкції проти Росії, передачу Україні заморожених російських активів і вступ до ЄС.

Соцопитування свідчать, що Глюксманн може отримати лише 10–12% підтримки проти 35% у Марін Ле Пен і 16—17% у Жана-Люка Меланшона.

Як писав OBOZ.UA, ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яка вважається фавориткою майбутніх виборів у Франції, категорично проти вступу України до Європейського Союзу. Вона також відмовилася називати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, пояснивши це тим, що подібні заяви, на її думку, заважають мирним переговорам.