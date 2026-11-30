"Вірменії не потрібна російська військова база": Пашинян зробив різку заяву

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не бачить необхідності в подальшій присутності російської військової бази на своїй території. Водночас він наголосив, що питання щодо майбутнього військового об'єкта порушила саме Москва, а не Єреван.

Про це повідомляє вірменське видання NEWS.am з посиланням на заяву Пашиняна в ефірі Громадського телебачення Вірменії. Очільник уряду також висловився щодо перспектив вступу країни до Європейського Союзу та подальших відносин із Росією.

Що Пашинян сказав про російську військову базу

За словами прем'єр-міністра, після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним журналісти поцікавилися у нього майбутнім військової бази РФ. Водночас під час самих переговорів, як стверджує Пашинян, ця тема не порушувалася.

Путін зі свого боку заявив, що Москва готова вивести військову базу, якщо цього захоче вірменська сторона.

"Я офіційно заявляю: я ніколи не порушував питання про російську військову базу. Його порушила Росія. Якщо російська сторона сама поставила це питання, то я чітко кажу: Республіка Вірменія не бачить необхідності в присутності російської військової бази на своїй території", – наголосив Пашинян.

Водночас прем'єр не виключив можливості проведення переговорів із Москвою щодо подальшої долі військового об'єкта. За його словами, насамперед необхідно з'ясувати, чи зацікавлена сама Росія у збереженні своєї військової присутності у Вірменії.

"Якщо хоче зберегти – це одна ситуація. Якщо не хоче – інша. Коли в Росії кажуть, що це питання обговорюватиметься, я вважаю, що спочатку потрібно зрозуміти, чи хочуть вони залишити базу, чи ні", – пояснив глава уряду.

Що відомо про перспективи вступу Вірменії до ЄС

Пашинян також прокоментував питання вибору між Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) та Європейським Союзом. Він наголосив, що остаточне рішення щодо зовнішньополітичного курсу країни мають ухвалити громадяни Вірменії на референдумі.

За словами прем'єра, як чинна конституція країни, так і проєкт нового основного закону передбачають проведення референдуму для вирішення питання про вступ до наднаціональних об'єднань.

Пашинян зазначив, що завдання уряду полягає у створенні альтернативи, яка дозволить громадянам самостійно визначити майбутнє своєї держави. Наразі цей процес, за його оцінкою, просувається досить швидко.

Водночас очільник уряду не погодився з твердженням про те, що Вірменія змінює свій політичний курс у бік Заходу.

"Ми не рухаємося на Захід, ми взагалі нікуди не рухаємося. Я ніколи не сприймав такого формулювання. Ми хочемо стати членом Європейського Союзу. Можливо, це Євросоюз наближається до нас, а не ми йдемо до нього", – заявив Пашинян.

Він також нагадав про події 2013 року, коли Вірменія відмовилася від підписання угоди про асоціацію з ЄС та оголосила про намір приєднатися до Митного союзу.

За словами прем'єра, нині Єреван діє інакше, оскільки усвідомлює, що повторення попередніх політичних кроків може призвести до аналогічних результатів.

Як Вірменія планує будувати подальші відносини з Росією

Пашинян повідомив, що під час майбутніх переговорів із російською стороною Єреван має намір порушити питання трансформації двосторонніх відносин у нових умовах. Зокрема, йтиметься про обмеження, які застосовують щодо Вірменії.

Водночас глава уряду наголосив, що порядок денний переговорів не обмежуватиметься лише суперечливими питаннями. Вірменська сторона також планує запропонувати Москві поглибити співпрацю за низкою економічних напрямів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про намір повністю припинити діяльність російської прикордонної служби на території країни у 2027 році. За його словами, Єреван готовий самостійно забезпечувати охорону державних кордонів.

Як писав OBOZ.UA, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян представив проєкт нової Конституції країни, з якого вилучили посилання на Декларацію незалежності, що містить згадку про об'єднання Вірменії та Нагірного Карабаху. За словами очільника уряду, ухвалення нового Основного закону відкриє шлях до підписання мирної угоди з Азербайджаном.