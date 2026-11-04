Вірменія планує подати заявку на вступ до ЄС: коли це може відбутись

Вірменія може офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу у 2027 або 2028 році. Про такі плани заявив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян під час саміту з питань розширення ЄС. За його словами, уряд уже розпочав процес, який має привести країну до остаточного рішення щодо європейської інтеграції.

В інтерв’ю Euronews Пашинян назвав обидва терміни реалістичними. "Наступний рік може бути реалістичним. 2028 рік також може бути реалістичним", – сказав глава уряду. Він також наголосив, що остаточний вибір між європейським напрямком і членством у Євразійському економічному союзі має зробити сам народ Вірменії.

Європейський вибір

Пашинян розглядає вступ до ЄС як стратегічне рішення, пов’язане із захистом демократії та незалежності Вірменії. За його словами, після революції 2018 року, яка усунула від влади проросійських політиків, європейська інтеграція стала одним із важливих напрямків розвитку держави.

"Для нашого народу демократія – це не питання обставин. Це стратегічний вибір", – заявив прем’єр-міністр.

Він також зазначив, що Європейський Союз був одним із головних партнерів Вірменії у впровадженні демократичних реформ.

У серпні Пашинян уже оголошував у національному парламенті, що його уряд має намір подати заявку на членство в ЄС найближчим часом. Такий крок означав би подальше зближення Єревана з Брюсселем і віддалення від традиційної орієнтації на Москву.

Напружені відносини

Водночас європейський курс Вірменії викликає невдоволення Росії. Москва погрожувала можливими заходами у відповідь, зокрема припиненням постачання енергоресурсів.

Пашинян заявив, що його уряд прагне диверсифікувати політичні та економічні відносини країни. Він наголосив, що відсутність балансу у відносинах із партнерами завжди створює ризики.

Окремо прем’єр прокоментував заяви колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про те, що Вірменія може стати наступною Україною. Пашинян відкинув таке порівняння та наголосив, що головним завданням його уряду є зміцнення незалежності держави.

За його словами, прагнення Вірменії стати більш незалежною та інтегрованою країною є законним і ніхто не повинен його обмежувати.

Вибір громадян

Поки що Вірменія не подала офіційної заявки на вступ до Євросоюзу. Наразі країна веде з Європейською комісією діалог щодо лібералізації візового режиму. Завершити цей процес планують до 2029 року.

Пашинян визнав, що європейська інтеграція передбачає складний вибір, адже членство в ЄС несумісне зі збереженням членства в Євразійському економічному союзі.

Він також згадав Грузію, рішучість якої стати повноправним членом Європейського Союзу, за його словами, надихає Вірменію. Успіх Грузії важливий для того, як громадяни Вірменії сприймають власні європейські перспективи.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Пашинян пропонує Азербайджану обмінятися з Вірменією територіями.