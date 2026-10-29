"Він відірваний від реальності": жителі Індонезії вийшли на антиурядові протести на тлі масштабних лісових пожеж у країні. Фото

В Індонезії сотні людей вийшли на антиурядові протести на тлі масштабних лісових пожеж, які охопили майже 2 мільйони гектарів землі. Демонстранти вимагають від президента Прабово Субіанто оголосити пожежі національною катастрофою.

Невдоволення владою посилюється через економічні проблеми, суперечливі державні програми та звинувачення в ослабленні демократичних інститутів. Про це пише The Guardian.

В Індонезії протестують через масштабні лісові пожежі

Країна переживає найстрашніший за десятиліття сезон лісових пожеж. Вогонь знищив майже 2 мільйони гектарів землі, а регіони опинилися під густим серпанком.

33-річна дослідниця університету Нурул Амалія, яка долучилася до протестів у Джакарті, заявила, що не бачить суттєвого прогресу в боротьбі з пожежами, попри запевнення уряду про збільшення кількості залучених працівників.

"Уряд стверджує, що постійно збільшує чисельність персоналу для боротьби із цим явищем. Але ми поки що не бачимо суттєвого прогресу", – сказала вона.

За словами Амалії, жителі Калімантану продовжують повідомляти про забруднення повітря токсичними речовинами. Крім того, цього місяця під час гасіння пожеж загинули четверо добровольців-пожежників.

У середу дослідниця приєдналася до сотень демонстрантів у Джакарті. Це була вже друга акція за тиждень.

Протести в Індонезії. Джерело: AFP

Чому індонезійці невдоволені президентом

Групи громадянського суспільства критикують Прабово за марнотратні державні програми, посилення мілітаризації та централізації влади, напади на пресу й ослаблення судової системи.

Розчарування висловлюють і ті, хто голосував за президента. Іка Анастасія, фахівчиня зі зв'язків із громадськістю та мати трьох дітей із Джакарти, вважає, що країна не лише не просунулася вперед, а й зробила крок назад.

Співробітниця приватного сектору Аріана, яка має 32 роки професійного досвіду, назвала нинішній уряд, імовірно, найгіршим за весь час своєї роботи.

У середу урядове агентство зв'язку заявило, що бере до уваги вимоги протестувальників щодо довкілля, економіки та правової реформи.

Протести в Індонезії. Джерело: EPA

Програму безкоштовного харчування супроводжують скандали

Однією з головних передвиборчих обіцянок Прабово була багатомільярдна програма безкоштовного харчування для боротьби з недоїданням. Однак її реалізація супроводжується скандалами.

У червні цього року голову національного агентства з питань харчування заарештували за звинуваченням у корупції. Від початку програми тисячі школярів зазнали харчових отруєнь після вживання неякісної їжі. Серед скарг були повідомлення про личинки мух та уламки скла в рисі.

Уряд заявив, що посилить контроль за програмою та залучить до її реалізації місцеву владу. Водночас опитування компанії Saiful Mujani Research and Consulting, проведене цього місяця, показало, що близько 62% індонезійців виступають проти цієї ініціативи.

Рейтинг схвалення Прабово впав до рекордно низького рівня

За даними того самого опитування, рейтинг схвалення президента становив 44,5%. Це найнижчий показник серед індонезійських президентів за 20 років проведення відповідних опитувань.

Аналітик Кевін О'Рурк назвав результат вкрай негативним і заявив, що Прабово втратив контроль над країною. На його думку, проблеми з державними програмами стають очевидними для людей у їхніх громадах.

Економічні проблеми посилюють кризу

Цього року індонезійська рупія впала до рекордно низького рівня щодо долара США, а за два роки в країні змінилося вже третє міністерство фінансів. Також з'явилися відеозаписи довгих черг за паливом на Балі, Сулавесі та Калімантані.

Додатковим викликом стала заява постачальника індексів MSCI, який пригрозив знизити статус Індонезії до "самостійного ринку" через непрозорість структури акціонерного капіталу та підозри у скоординованій торгівлі.

Уряд повідомив, що у другому кварталі цього року економіка зросла на 5,29%, а рівень бідності знизився на 8%. Влада також заявила про прискорення ринкових реформ.

Прабово відреагував на критику MSCI різко, звинувативши компанію у спробах залякати країну.

"Індонезійська нація нікого не боїться і ніколи не відступить", – заявив президент.

Аналітики звинувачують президента у відриві від реальності

На тлі нестабільності Прабово, за словами аналітиків, здобув репутацію впертого лідера, який неохоче прислухається до порад. Уряд заперечив це твердження та заявив, що президент постійно веде діалог із різними зацікавленими сторонами.

Колишній співробітник адміністрації попередника Прабово Януар Нугрохо вважає, що президент має надто сильне уявлення про себе як про рятівника країни.

"З одного боку, я відчуваю, що його відірвано від реальності. З іншого боку, у нього дуже, дуже сильне уявлення про себе як рятівника", – зауважив він.

В Індонезії очікують на нові протести

Поки що демонстрації залишаються відносно невеликими, однак невдоволення населення продовжує накопичуватися.

Кеннеді Муслім, аналітик соціологічної компанії Indikator, зазначив, що в країні багато невизначеності та існує значний потенціал для нових протестів.

За оцінкою О'Рурка, Індонезія опинилася в безпрецедентній ситуації від початку епохи реформ після відставки Сухарто у 1998 році. Аналітик наголосив, що раніше в країні були більш відкриті демократичні процеси, незалежні інститути та система стримувань і противаг.

"У минулому актори завжди мали поважати демократію, правила виборів та права опонентів у парламенті. Нині нічого цього не існує", – заявив він.

Як повідомляв OBOZ.UA, біля острова Мадура в Індонезії спалахнула масштабна пожежа на пасажирському поромі KMP Mutiara Sentosa 2, який прямував із Сурабаї до Макасара. Наразі відомо про щонайменше п’ятеро людей загинули, ще 41 вважається зниклим безвісти.