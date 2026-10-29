Венс за вказівкою Трампа нібито запропонував Ірану відновити мирні переговори: у Білому домі заперечують

Віцепрезидент США Джей Ді Венс намагається залучити до відновлення мирних переговорів з Іраном одного з найвпливовіших прихильників жорсткої лінії Мохсена Резаї, секретаря Вищої ради нацбезпеки Ісламської Республіки. Лист йому Венс нібито написав за дорученням президента Дональда Трампа.

Про це 28 жовтня заявило видання The Wall Street Journal. Після цієї публікації Трамп, спілкуючись із журналістами, заперечив мету звернення, водночас підтвердивши контакт Венса з іранською стороною.

На запитання, чи доручив він Венсу зв'язатися з Тегераном, щоб розпочати мирні перемовини, лідер Білого дому відповів: "Ні".

"Їм потрібна допомога з медикаментами й різними речами. Він (віцепрезидент. – Ред.) запитав мене, що я думаю, і я сказав: "Якщо ти хочеш це зробити, це нормально". По суті, це постачання припасів, щоб допомогти людям, які нездужають", – пояснив республіканець.

У WSJ стверджували, що Венс і Резаї домовлялися про переговори

Журналісти вважають, що ініціатива має на меті запобігти можливій новій атаці Сполучених Штатів на Ісламську Республіку після проміжних виборів, призначених у США на 3 листопада.

Віцепрезидент начебто обговорював загальні умови відновлення переговорів, а не конкретний план потенційної угоди. Він намався з'ясувати, чи зможуть сторони знайти достатньо точок дотику.

Зазначимо, що Мохсен Резаї вважається радикальним консерватором та одним із найвпливовіших іранських діячів. Протягом 16 років він був главнокомандувачем Корпусу вартових Ісламської революції. Після цього обіймав різні посади, а в серпні 2026-го очолив Вищу раду національної безпеки.

Позиції Вашингтона й Тегерана досі різко відрізняються. Американці наполягають на поступках у ядерному питанні, тоді іранці не хочуть порушувати цю тему до зняття санкцій і морської блокади.

Як раніше писав OBOZ.UA:

– Медіа заявляють, що Вашингтон попередив країни Перської затоки про можливість відновлення війни з Іраном. Очікується, що армія США проведе "коротку інтенсивну" військову кампанію після проміжних виборів у Сполучених Штатах.

– За даними CNN, теоретично США можуть розпочати нову масштабну операцію проти Ісламської Республіки протягом 96 годин після отримання наказу. Американські сили вже зосереджені на Близькому Сході в достатній кількості.