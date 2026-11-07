Велика Британія вивела на орбіту новий військовий супутник: що це означає для армії

Міністерство оборони Великої Британії офіційно оголосило про появу "нової пари очей" на навколоземній орбіті. У межах масштабної модернізації оборонного сектору країна успішно вивела на орбіту новий військовий супутник Titania.

За словами керівництва Міністерства оборони, нова космічна інфраструктура покликана кардинально підвищити безпеку країни та захищеність військ. Про це повідомляє Sky News.

Габарити та технічні можливості

Космічний апарат, за розмірами зіставний із побутовою пральною машиною та вагою близько 100 кг, було відправлено в космос минулого місяця за допомогою ракети-носія компанії SpaceX із космодрому в Каліфорнії.

"Титанія" рухається орбітою зі швидкістю 27 тис. км/год, здійснюючи повний оберт навколо Землі кожні 90 хвилин.

Головне завдання апарата – забезпечення британської армії оперативними розвідувальними даними в режимі реального часу. Як зазначив міністр оборони Вес Стритінг, можливості нового супутника дадуть змогу збройним силам Великої Британії значно швидше виявляти потенційні ризики й ефективніше реагувати на зміни обстановки.

Новий погляд на національну безпеку

Начальник штабу ВПС, маршал авіації сер Гарв Сміт наголосив на стратегічному значенні місії. За його словами, можливість спостерігати за Землею з космосу має вирішальне значення як для національної стійкості, так і для військової переваги.

"Титанія" стала другим супутником у межах орбітальної мережі Великої Британії, яку створюють. Першим був апарат Tyche, введений в експлуатацію у 2024 році. У найближчих планах військового відомства – запуск ще двох аналогічних апаратів.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило детальну інформацію про десятки російських і білоруських підприємств, залучених до створення російського аналога Starlink. Розвідці вдалося зібрати інформацію майже про пів сотні підприємств.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Росія продовжує розгортати власну низькоорбітальну супутникову систему зв’язку "Рассвет", яку позиціонує як аналог Starlink. У липні 2026 року РФ запустила другу партію апаратів, після чого їхня загальна кількість на орбіті досягла близько 40.