Важливо активізувати взаємодію: Ердоган і Трамп обговорили врегулювання війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. У центрі уваги лідерів були питання двосторонніх відносин, а також мирне врегулювання російсько-української війни.

Політики дійшли висновку, що важливо активізувати взаємодію для досягнення припинення вогню. Про розмову з Трампом повідомили в адміністрації президента Туреччини.

Війна в Україні та ставка на діалог

Особливу увагу під час розмови було приділено війні в Україні. Президент Ердоган висловив сподівання на позитивні результати активізації дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.

Він наголосив, що Туреччина й надалі робитиме свій внесок у цей процес, і додав, що зараз вкрай важливо активізувати пряму взаємодію як з українською, так і з російською стороною.

Зміцнення двосторонньої співпраці

Президент Ердоган висловив упевненість у тому, що взаємодія між Туреччиною та США найближчим часом стане ще активнішою. Він наголосив, що Анкара й надалі докладатиме зусиль, щоб надати нового імпульсу турецько-американським відносинам у майбутній період.

Крім того, турецький лідер подякував Трампу за підтримку саміту Організації тюркських держав.

Торкаючись ситуації на Близькому Сході, президент Ердоган відзначив необхідність зниження напруженості між Іраном і США. За його словами, всі питання, що виникають, слід вирішувати виключно дипломатичним шляхом, а Туреччина зі свого боку й надалі неухильно прагнутиме встановлення миру в регіоні.

Ердоган провів переговори з Трампом. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить особливих сподівань на швидке припинення війни в Україні. Своїми песимістичними настроями політик поділився на тлі запланованих на 10-11 листопада переговорів між США, Росією та Україною.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Росія серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі".

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні Джаред Кушнер заявив, що США проведуть переговори з Україною та Росією в Абу-Дабі. Він також сформулював згадані в матеріалі 5 цілей і виголосив тираду про непорушність територіальної цілісності та суверенітету країн.