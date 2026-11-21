"Важко вести переговорний процес": Трамп зробив заяву про зміну режиму в Ірані

Для президента США Дональда Трампа неважливо, яка саме була влада в Ірані, і якою буде. Всі останні кроки нинішнього очільника Білого дому стосовно цієї ісламської країни були спрямовані лише до одного – отримати "угоду, що буде діяти", причому досить довго, незалежно від того, хто буде президентом в США, і якою буде влада в Ірані.

Саме тому Трамп нібито навіть не замислювався про зміну режиму в Ірані. Про це він розповів в суботньому інтерв’ю американському мовнику Fox News.

Що сказав Трамп

Американський президент наголосив, що майбутня угода з Іраном повинна бути безстроковою та виключати можливість для Тегерана розробляти ядерну зброю.

Але вести зараз переговорний процес із нинішнім іранським режимом "дуже важко", визнав Трамп і натякнув, що може домогтися його зміни, хоча й це не буде "остаточною зміною".

"Знаєте, мене ніколи особливо не хвилював безпосередньо сам режим в Ірані. Дехто і зараз говорить про "зміну режиму", але поясніть, що це означає? Адже, насправді я вже покінчив із двома режимами. Була перша група, була ще світська група. Зараз ми маємо справу з третьою групою. Тож це не можна це назвати "остаточною зміною режиму", – пояснив Трамп.

Він уточнив, що і у попередніх "груп", і у поточній "ставлення до США майже не змінилося", і тому так "важко" триває переговірний процес.

"З ними дуже важко мати справу. Тобто, ми укладаємо угоду, а вже наступного дня вони її порушують", – сказав американський президент.

Трамп не уточнив, що саме повинно бути в цій угоді, але на запитання ведучої, чи мова йде про заборону створення ядерної зброї, відповів, що так.

"Тому я і дію так. Я створюю умови, щоб навіть через чотири, п’ятнадцять чи двадцять років, чи якщо у нас буде некомпетентний президент, угода все одно залишалася чинною", – сказав він.

Що передувало

Раніше стало відомо, що США в рамках операції "Економічний вигнанець" запровадили нові санкції проти Ірану. Йдеться про чотирьох ключових "нафтових довірених осіб", на яких покладається Тегеран для забезпечення продажу нафтопродуктів за кордон.

Говорячи про це, міністр фінансів Скотт Бессент наголошував, що мова про "тиранічний режим Ірану", який "ставить власні інтереси вище за інтереси своїх громадян".

Як повідомляв OBOZ.UA, 19 листопада Сенат відхилив резолюцію, яка мала зобов'язати Трампа припинити військові дії проти Ірану. Ініціатива демократів не набрала необхідної кількості голосів, попри підтримку з боку кількох сенаторів-республіканців.