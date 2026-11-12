В Угорщині молодшого брата Орбана відправили у СІЗО на місяць: у чому його звинувачують

Угорський суд погодився з пропозицією прокуратури взяти під варту брата колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Арона. Його відправили до СІЗО на один місяць. Разом з Ароном Орбаном під варту на такий само термін відправлено і його партнерку. Третього фігуранта справи про незаконну візову схему в Угорщині взято "під судовий нагляд" на чотири місяці – він не може залишати країну та мусить носити електронний браслет.

Останній, четвертий підозрюваний на час розслідування залишатиметься на волі. Про це розповіло угорське видання Telex.

Що говорили у суді

Судді погодилися з точкою зору головної прокуратури Будапешта – прокурори запропонували арешт підозрюваних у якості запобіжного заходу, оскільки "злочин має виняткове матеріальне значення" а покарання, яке може бути призначене у разі доведеності – позбавлення волі від п'яти до десяти років – є високим. Ще одним вагомим фактором прокурори назвали те, що "підозрювані мають широку мережу закордонних зв'язків".

Речник Будапештського столичного суду додав, що судді вирішили заарештувати двох підозрюваних через "ризик впливу на процес доказування".

Коли Орбана та його партнерку доставили до суду, жінка закривала обличчя, а Арон Орбан "не намагався ховатися, але й не відповідав на запитання" медіа, зазначає Telex. Адвокатка Арона Орбана повідомила, що її клієнт дав свідчення, і що арешт її підзахисного не обґрунтований.

"Це нісенітниця, що існує ризик втечі, переховування, впливу або навіть знищення доказів у справі", – сказала захисниця Орбана Ева Едіт Шальхаз.

У чому звинувачують Орбана

Молодшого брата колишнього прем'єра Віктора Орбана Арона затримали за підозрою в незаконному переправленні людей через кордон. Щоправда, сам Віктор Орбан назвав затримання свого брата політичною розправою.

Арона Орбана було затримано 9 листопада.А розслідування діяльності брата колишнього прем'єра розпочалось набагато раніше, після появи аудіозапису, на якому Арон Орбан обговорював візові питання з людиною з оточення Віктора Орбана, яка працювала в уряді останнього.

До виборів розслідування просувалося повільно. Співрозмовники Telex вважають, що деякі політичні діячі не хотіли, аби слідчі перевіряли інших учасників візового бізнесу, які мали впливові зв'язки в силових структурах.

Та після виборів правоохоронці активізували слідчі дії. Джерела видання припускають, що метою могло бути якнайшвидше завершення справи, аби вона не вивела на інших впливових осіб.

Як повідомляв OBOZ.UA, також в Угорщині розпочали розслідування щодо колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто та його команди.