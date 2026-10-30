В Ізраїлі після підрахунку голосів склалась патова ситуація: Нетаньягу заявляє про "вкрадені вибори"

На парламентських виборах в Ізраїлі, які відбулися 27 жовтня, склалася патова ситуація. За результатом підрахунку всіх голосів ніхто не набрав необхідної більшості.

Правлячий блок чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу отримав 53 місця у Кнесеті, а блок його опонента Гаді Айзенкота – 48 місць, тоді як для більшості в Кнесеті потрібен 61 мандат із 120. Про це повідомило видання AP News.

Що відомо

27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, від яких залежало, чи втратить чинний прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу посаду і чи змінить Ізраїль курс у зовнішніх і внутрішніх питаннях. Явка стала рекордною: станом на 20:00 проголосували понад 74% виборців, такого показника на цей час не було з 1988 року.

Ізраїльські ЗМІ припускали, що і Нетаньягу, і його опонент Гаді Айзенкот можуть оголосити про перемогу і попросити президента Іцхака Герцога доручити їм формування уряду: перший очолює найбільшу партію, другий – найбільший блок. Якщо ж коаліцію не вдасться сформувати нікому, у країні відбудуться повторні вибори, а Нетаньягу залишиться прем'єром тимчасового уряду.

Склалася патова ситуація

Після підрахунку всіх голосів на парламентських виборах в Ізраїлі склалася патова ситуація – ніхто не набирає необхідної більшості. Переможця на найвищу посаду в Ізраїлі визначити не вдалося.

53 місця у Кнесеті отримав правлячий блок прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, що складається з правих, ультраправих та релігійних партій. На минулих виборах у 2022 році він отримав 64 місця.

48 місць отримав опозиційний блок на чолі з Гаді Айзенкотом.

При цьому правоконсервативна партія "Лікуд", лідером якої є Нетаньяху, зберігає найбільшу фракцію (27 місць). Нещодавно заснована Айзенкотом центристська партія "Яшар" – 21 місце.

Водночас для більшості в Кнесеті потрібен 61 мандат із 120. Таким чином, ніхто не набирає необхідної більшості на 61 місце.

Історично найсильніший результат отримали арабські партії – у них 19 місць у парламенті (у 2022 році – 10).

Партія Нетаньягу заявила, що вибори були "вкрадені"

Тим часом партія "Лікуд" заявила про те, що вибори були "вкрадені", повідомляє видання. Ультраправий політик Ітамар Бен-Гвір закликав заарештувати лідерів арабських партій на тій підставі, що нібито є підозри щодо їх фінансування з Катару. Жодних публічних доказів такого фінансування представлено поки що не було. Тим часом лідер опозиції Айзенкот звинуватив "Лікуд" у спробі "делегітимізувати результати виборів".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у неділю, 25 жовтня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу опублікував зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом. Воно було створене за допомогою штучного інтелекту. Це сталось за два дні до парламентських виборів в країні.