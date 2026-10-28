В Італії викрили чат з планами погромів і пограбувань під час протестів: усі подробиці

Разом з 30-річним Юсефом Сіхером, якого вважають одним з координаторів останніх заворушень в Італії, 24 жовтня було затримано 32 людини, які проживають у 16 ​​муніципалітетах італійських провінцій. Цьому передували більше, ніж 150 обшуків майже по всій країні. Це стало можливим завдяки тому, що італійські правоохоронці виявили у мережі чат, де спочатку планувались, а потім і координувались погроми і пограбування під час заворушень в країні.

Зокрема, в чаті WhatsApp знайшли "плани нападів на поліцейських, пограбувань крамниць та підпалів майна". А знайшли цей час в телефоні неповнолітнього підлітка, розповідає Euronews.

Нагадаємо, що протести в Італії проти зростання вартості життя переросли у сутички з поліцією, акти вандалізму та мародерство. Уряд Італії був змушений направити до Мілана 500 військовослужбовців і пообіцяв "рішучу реакцію держави" на дії мітингувальників.

Слід у телефоні

Погроми в Італії 17-18 жовтня. Джерело: Interieur Gouv/Facebook

Це сталося 22 жовтня. Слідчі, діючи за ордером прокуратури у справах неповнолітніх Мілана, обшукали будинок підлітка, який, як вважається, приймав участь в заворушеннях. Під час обшуку у помешканні хлопця знайшли балаклаву та кілька футболок, ймовірно, викрадених з пограбованої крамниці.

Знайшли правоохоронці й ще різні цікаві речі. У тому числі телефон підлітка. А в телефоні – застосунок WhatsApp, в якому серед інших був чат з понад 230 учасниками. Саме в цьому чаті й планувалися погроми та пограбування.

Зокрема, слідчі цитують такі дописи (їх автором вважається той самий неповнолітній володар телефону): "І ми підемо та вкрадемо їхню зброю", "Давайте схопимо одного, поб'ємо його та заберемо його зброю" та "Гей, хлопці, якщо ми збираємося протестувати, давайте підпалимо урядову будівлю".

Погроми в Італії 17-18 жовтня. Джерело: Interieur Gouv/Facebook

В інших дописах є заклики до людей "дістати ножі, кийки" та перцевий газ; є детальні обговорювання крадіжок автомобілів та нападів на підприємства, у тому числі "пограбування Gucci та McDonald's".

Арешт Юсефа Сіхера

Також у дописах обговорювалися демонстрації, заплановані на 24 жовтня. Зібрана інформація допомогла запустити загальнонаціональну превентивну операцію, стверджують правоохоронці.

Саме завдяки наводкам зі вищезазначеного чату WhatsApp 24 жовтня спецпідрозділи поліції і провели 150 обшуків, під час яких були затримані 32 людини з 16 різних ​​муніципалітетів країни.

Погроми в Італії 17-18 жовтня. Джерело: Interieur Gouv/Facebook

Поліція шукала незаконну зброю та боєприпаси. І знайшла її в достатній кількості. Зокрема, офіцери вилучили у затриманих "складні ножі та ножі-метелики, сокирку з вигравіруваним на лезі числом 1312 (це абревіатура ACAB, тобто "Усі поліцейські – су*и", записана числовим кодом, – OBOZ.UA), кастети, телескопічні палиці, кілька пістолетів, балаклави" тощо. Загалом поліція класифікувала знайдене як "зброю наступу".

Як повідомляв OBOZ.UA, в числі інших було затримано і Юсефа Сіхеру, якому висунуто звинувачення у підбурюванні до злочинів, обтяжених терористичними намірами, та в організованому насильстві під час публічних демонстрацій.

Юсеф Сіхера відмовився давати будь-які свідчення і станом на сьогодні "зберігає мовчанку". Натомість його адвокати Бенедетто Чіккароне та Ясміна Абу Шарар заперечують звинувачення у підбурюванні до насильства чи тероризму та просять про звільнення свого підзахисного.