В Іспанії під дитячим майданчиком знайшли підземну ферму марихуани. Відео

У містечку Лас-Габіас, що у іспанській Гранаді, правоохоронці знайшли підземний бункер, у якому злочинна група наркоторговців вирощувала марихуану. Вхід до плантації був замаскований дитячим майданчиком зі штучним газоном, гойдалкою, ігровим будиночком і батутом. Як стверджують іспанські поліцейські, виявлений бункер став "наймасштабнішим і найскладнішим підземним об'єктом для незаконного вирощування марихуани" серед знайдених у країні.

Наркоплантацію виявили ще 17 листопада, під час поліцейської операції. Правоохоронці повідомили про знахідку тільки зараз, бо лише зараз імовірного організатора групи взято під варту.

Масштабний об’єкт

До об’єкту можна було потрапити двома путями – через люк в тротуарі, що було замасковано під звичайну споруду міських комунікацій, та через браму із гідравлічним механізмом. Останній відкривав проїзд для автомобілів до підземного приміщення площею близько 180 квадратних метрів і заввишки п’ять метрів.

Підземна ферма марихуани під... Джерело: поліція Іспанії Розгорнути

Усередині правоохоронці знайшли 1954 кущі канабісу.

Підземна ферма марихуани під... Джерело: поліція Іспанії Розгорнути

Бункер було обладнано системами освітлення, вентиляції та кондиціонування. Електроенергію для роботи плантації зловмисники незаконно відбирали з мережі. За даними правоохоронців, обсяг споживання електрики був "співмірним із потребами сотень житлових будинків".

Підземна ферма марихуани під... Джерело: поліція Іспанії Розгорнути

Це – не єдиний об’єкт, що облаштувала зазначена група зловмисників. Загалом під час операції було викрито три плантації. Та дві інші програють у розмірах першій.

Що буде далі

Зі всіх плантацій вилучили 2479 рослин канабісу. Поліція заарештувала п’ятьох людей, ще троє на волі, але перебувають під слідством.

Підземна ферма марихуани під... Джерело: поліція Іспанії Розгорнути

Групі вже висунуті звинувачення у злочинах, пов'язаних із незаконним вирощуванням наркотиків, крадіжкою електроенергії та діяльністю злочинної організації.

А тим часом в Україні під виглядом легальної CBD-продукції (містить канабідіол – речовину, яку отримують із рослини конопель і яка не має вираженого психоактивного ефекту) покупцям пропонують пристрої з наркотичними речовинами. Коштують такі пристрої чималих грошей: наприклад, у Тернополі за одну штуку просили 3 000 грн. Про це читайте в матеріалі OBOZ.UA.