В Іспанії через зіткнення потягів загинули 39 людей: деталі трагедії. Фото і відео

В Іспанії через зіткнення по...

Вранці 28 жовтня в Іспанії зіткнулися два поїзди, які прямували між Лос-Єбенесом та Урдою (Толедо). Внаслідок аварії перекинулись чотири вагони, загинуло щонайменше 39 людей.

Рух швидкісної лінії AVE Мадрид-Андалусія призупинили в обох напрямках, поки невідомо, коли рух буде відновлено. Про це повідомило видання El Pais.

Що відомо

Аварія на залізниці в Іспанії сталася близько 8:30 ранку за місцевим часом. Зазначається, що поїзд Renfe AVE міг зіткнутися з поїздом Iryo ззаду.

Adif – іспанська державна організація, яка відповідає за залізничну інфраструктуру – повідомила про "залізничну аварію на швидкісній лінії між Лос-Єбенесом та Урдою". Також в організації оголосили про призупинення руху між Мадридом, Сьюдад-Реалем та Андалусією.

Інша державна залізнична компанія Іспанії Renfe, яка здійснює пасажирські та вантажні перевезення, зазначила, що перебої у залізничному русі на лінії Мадрид-Андалусія сталися через "зіткнення двох поїздів".

Поки що жодна з цих компаній не надала додаткової інформації про обставини аварії чи очікуване відновлення руху.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у соцмережі Х висловив свої співчуття та підтримку всім жертвам та їхнім родинам. Він зазначив, що служби екстреної допомоги працюють на місцях, щоб допомогти постраждалим та забезпечити їхню безпеку, у координації з усіма відповідними органами.

"Я постійно підтримую зв’язок з міністром транспорту", ​​– написав він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що в Іспанії, поблизу Барселони, автобус із пасажирами зірвався з 20-метрової висоти. Унаслідок аварії постраждали 83 людини, семеро з них дістали тяжкі травми. Інцидент стався увечері 25 жовтня.