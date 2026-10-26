В Ірландії провели масштабний парад до Геловіну з гігантськими ляльками. Фото і відео

В Ірландії відбувся масштабний парад Macnas Halloween Parade, присвячений Геловіну. Захід пройшов у місті Голвей і зібрав до 80 тисяч глядачів, які прийшли подивитися на гігантських ляльок, артистів у костюмах і масштабні декорації.

Про парад розповіло видання Travel Extra. Цьогорічна вистава отримала назву Fiáin, що в перекладі означає "дикий". Вона стала частиною святкової програми Голвея та відзначила 40-річчя мистецької компанії Macnas.

Дика природа

Організатори присвятили цьогорічну постановку природі та традиціям західної Ірландії. У центрі уваги опинилися дикі ландшафти регіону й атмосфера, яка протягом чотирьох десятиліть визначала вуличні вистави Macnas.

Парад став головною подією геловінських вихідних у Голвеї. Безкоштовне вуличне шоу заповнило центральні вулиці міста. Глядачі побачили величезних підсвічених ляльок, спеціально створені костюми та піротехнічні ефекти, які доповнювали виставу.

Захід також відкрив річну програму мистецьких проєктів, присвячених 40-річчю Macnas.

Масштабна постановка

Над виставою працювали режисер Джеймс Ріордан і головна дизайнерка Шері Вайт. До постановки долучилися професійні артисти, волонтери та молоді виконавці з місцевих колективів.

Серед учасників були Молодіжний ансамбль "Макнас", Західний молодіжний балет, та молодіжний ансамбль барабанщиків "Макнас". Вони доповнили виступи професійної команди музикою, рухом і театральними сценами.

За наведеними даними, у підготовці параду взяли участь 45 професійних митців творчого об'єднання Macnas Creative Ensemble та близько 300 волонтерів. Водночас в описі заходу зазначено, що до постановки долучилися сотні місцевих молодих виконавців.

Парад також став частиною міської програми до Геловіну, пов'язаної із Самайном – давнім кельтським святом, яке традиційно асоціюють із завершенням теплого сезону та початком зими.

В Ірландії провели масштабни... Джерело: travelextra.ie Розгорнути

В Ірландії провели масштабни... Джерело: travelextra.ie Розгорнути

В Ірландії провели масштабни... Джерело: travelextra.ie Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, про те, коли святкують Геловін у 2026 році. Та чи міняється дата моторошного свята.