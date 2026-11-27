В Ірані видали, що Україна "атакувала Кувейт"

В Ірані звинуватили Україну в нібито організації атаки безпілотників на військовий об'єкт у Кувейті, внаслідок якої загинули двоє італійських військових фахівців. Колишній радник іранської переговорної команди Мохаммад Маранді назвав удар операцією під чужим прапором і заявив, що Київ нібито хотів продемонструвати свої можливості президенту США Дональду Трампу.

Про це пише New York Post. Звинувачення пролунали на тлі того, що Кувейт та Італія покладають відповідальність за атаку на Іран, тоді як Тегеран заперечує причетність і пропонує провести спільне розслідування.

Іран звинуватив Україну в операції під чужим прапором

Мохаммад Маранді, який раніше був радником іранської переговорної команди під час контактів зі США в Пакистані, припустив, що удар по Кувейту нібито організувала Україна. За його версією, Київ зробив це, щоб показати свою значущість для адміністрації Дональда Трампа.

"В Ірані широко поширена думка, що атака на Кувейт була операцією під чужим прапором, імовірно здійсненою українським режимом, оскільки його оперативники зараз присутні в усьому регіоні, зокрема на півночі Іраку та в Сирії. Україна прагне продемонструвати Трампу свій потенціал", – написав Маранді в соцмережі X.

Водночас жодних доказів на підтвердження цих звинувачень він не навів.

Іранське агентство Fars, пов'язане з Корпусом вартових Ісламської революції, також процитувало неназване джерело в силових структурах. Воно стверджувало, що українські оперативники нібито розгорнули тисячі безпілотників та інших безпілотних апаратів у кількох країнах Близького Сходу, зокрема в іракському Курдистані. Ці твердження також не були підкріплені доказами.

Унаслідок атаки загинули двоє італійських фахівців

Інцидент стався 26 листопада на військовому об'єкті в Кувейті. За повідомленням Міністерства оборони країни, уламки збитих іранських безпілотників упали на територію військового об'єкта. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених, двоє з яких згодом померли.

Загиблими виявилися 65-річний Антоніо Саккоччо з міста Формія та 36-річний Емануеле Ло Руссо з Рима. Обидва працювали в компанії Rheinmetall Italia – італійському підрозділі німецького оборонного концерну Rheinmetall.

За даними італійського МЗС, вибух стався на об'єкті, де перебували двоє технічних працівників компанії. Вони обслуговували антени виявлення для системи протиповітряної оборони Skyguard.

Ще двоє людей – громадянин Кувейту та громадянин Пакистану – дістали поранення й були госпіталізовані. Точне місце розташування військового об'єкта влада Кувейту не розкрила.

Італійська та кувейтська сторони поклали відповідальність за удар на Іран.

Іран заперечує причетність і пропонує розслідування

Тегеран відкинув звинувачення та пропонує провести спільне розслідування.

Посольство Ірану в Римі заявило, що міжнародна спільнота має остерігатися операцій під чужим прапором, які нібито мають на меті розширити конфлікт у Перській затоці та втягнути до нього європейські країни.

У заяві дипломатичного представництва йдеться про можливі спроби пов'язати конфлікти в інших регіонах із кризою в Перській затоці та поглибити напруженість.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі також провів телефонні розмови з колегами з Італії та Кувейту. Він висловив співчуття у зв'язку із загибеллю італійців і запропонував допомогу в розслідуванні.

"Цей інцидент підозрілий і схожий на заздалегідь підготовлений сценарій війни. Ми готові співпрацювати з Кувейтом та Італією, щоб встановити причини інциденту", – написав Арагчі.

На тлі звинувачень Ірану видання нагадує, що Україна направляла до країн Близького Сходу фахівців із протидії безпілотникам та дрони-перехоплювачі. Київ розширює співпрацю з державами регіону, передаючи їм військовий досвід і технології, набуті під час протистояння російським атакам.

У березні президент Володимир Зеленський повідомляв, що на прохання Вашингтона Україна направила дрони-перехоплювачі та фахівців для захисту американських військових об'єктів в Йорданії.

Також українські команди військових спеціалістів були направлені до Кувейту, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії для допомоги в захисті від іранських безпілотників.

Зеленський наголошував, що Україна має значний досвід протидії ударним дронам і може допомогти партнерам посилити захист.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Тегеран звинуватив Україну в "активній участі" у війні проти Ірану і пригрозив "відповідальністю". Поспред Ісламської Республіки при ООН Амір Саїд Іравані направив відповідний лист генеральному секретарю організації Антоніу Гутеррешу та Раді Безпеки. В документі йдеться, що Україна, визнавши відправку експертів на Близький Схід, нібито порушує міжнародне право.