В Ірані посилилися заклики створити ядерну зброю після війни зі США та Ізраїлем – NYT

В Ірані дедалі голосніше лунають заклики відмовитися від багаторічної обіцянки не розробляти ядерну зброю. Те, що раніше вважалося нейтральною позицією прихильників жорсткої лінії, стає центральною темою громадських і політичних дискусій на тлі загрози відновлення бойових дій зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Заклики змінити ядерну доктрину тепер лунають не лише на вуличних мітингах, а й з трибун молитов по всій країні. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Від релігійних проповідей до національних дебатів

Керівник п’ятничної молитви, яка в Ірані є обов’язковим колективним богослужінням, у місті Кухдашт Алі Сепахванд прямо заявив про необхідність ядерного озброєння "для рішучої боротьби з Америкою".

У Тегерані духовний лідер Мохаммад Джавад Хадж Алі Акбарі назвав перегляд ядерної доктрини "національною вимогою". Представник керівництва з національної безпеки Ірану Мохсен Резаї підтвердив в ефірі державного телебачення, що іранські лідери справді обговорюють питання, чи варто зберігати довоєнну доктрину в разі ескалації.

За словами експертів, розкол у цьому питанні зміщується. Прихильники виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї з меншості перетворюються на переважну силу.

Крах стратегії стримування

Десятиліттями офіційний Тегеран посилався на релігійний указ верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, який забороняв розробку та використання ядерної зброї. Стратегія Хаменеї полягала в збереженні невизначеності. Політика Тегерана полягала в тому, щоб натякати на ядерний потенціал для стримування ворогів, але не переступати поріг створення атомної бомби.

Однак ця тактика не запобігла воєнним конфліктам, що почалися в червні 2025 року, під час яких інфраструктура країни зазнала серйозних пошкоджень, вище керівництво було частково знищене, а сам аятола Хаменеї загинув. Аналітики зазначають, що Іран опинився в ситуації, коли заплатив ціну за наявність бомби, не маючи самої зброї, що посилило відчуття незахищеності перед США та Ізраїлем.

Дипломатичний важіль чи реальний крок

Частина експертів вважає, що публічний вибір на користь ядерної зброї став розрахованою стратегією Тегерана для підвищення ставок на переговорах. Поява теми ядерної зброї в дискурсі на тлі посередницьких зусиль Катару може слугувати сигналом для Вашингтона.

Провал дипломатії обійдеться Заходу надто дорого, тому додатковим аргументом для іранських прихильників ядерного щита стають і риторичні заяви Дональда Трампа, який натякав, що ставлення до Ірану було б іншим, якби він мав ядерні боєголовки.

Водночас іранські реформатори, зокрема президент Масуд Пезешкіан і колишній президент Хасан Рухані, продовжують відстоювати мирний характер програми. Колишній дипломат Курош Ахмаді попередив, що відмова від мирної доктрини до фактичного створення бомби лише збільшує ризик негайного військового удару по країні.

Попри це, поки США та Ізраїль розглядають нові атаки як спосіб запобігти появі іранської бомби, ці дії призводять до зворотного ефекту й остаточно переконують Тегеран у необхідності створення ядерної зброї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп може погодитися на масштабну військову операцію проти Ірану, після поразки Республіканської партії на проміжних виборах. Про цей можливий сценарій повідомив один з американських чиновників.

Як повідомляв OBOZ.UA, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї доручив військовим оновити перелік потенційних цілей США та Ізраїлю, що перебувають у межах досяжності іранських сил. Він також закликав армію посилити бойові можливості та бути готовою відповідати на будь-які загрози.