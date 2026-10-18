В Індії під час індуїстського свята загинуло 19 людей, багато постраждалих: що трапилось

На сході Індії 19 людей загинули, а ще 25 постраждали під час святкування Дурґа-пуджі. Тиснява виникла після початку дощу, коли люди біля одного зі святкових павільйонів кинулися шукати укриття.

Про трагедію повідомило The Associated Press із посиланням на місцеву владу та правоохоронців. За даними головного міністра штату Сувенду Адхікарі, травмованим надають медичну допомогу.

Що відомо про трагедію

17 жовтня у столиці штату Західна Бенгалія відзначали Дурґа-пуджу – щорічне індуїстське свято на честь богині Дурґи. До святкування облаштували близько 3,5 тисячі спеціальних павільйонів, які місцеві жителі називають "пандалами".

Коли почався дощ, люди, які зібралися біля одного з павільйонів, кинулися шукати прихистку. Деякі з них упали, що призвело до тисняви. Постраждалих доправили до лікарні.

Після інциденту влада рекомендувала тимчасово закрити кілька найбільш людних місць у місті. Правоохоронці розпочали розслідування обставин трагедії. Уже затримано кількох організаторів павільйону, працівників приватної охорони та інших співробітників.

В Індії тисняви під час релігійних свят трапляються досить часто. На такі заходи збираються величезні натовпи, іноді мільйони людей, а належних заходів безпеки та контролю за натовпом нерідко бракує.

У 2013 році щонайменше 115 людей загинули внаслідок тисняви біля храму в штаті Мадг'я-Прадеш. Під час релігійного свята серед паломників виникла паніка через побоювання, що міст може обвалитися. Люди загинули від травм, отриманих у натовпі, або потонули в річці під мостом.

У січні 2025 року щонайменше 30 людей загинули під час паломництва Маха Кумбха-мела – найбільшого релігійного зібрання у світі. Трагедія сталася, коли десятки тисяч індуїстів кинулися до священної річки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у квітні 2023 року в столиці Ємену Сані щонайменше 78 людей загинули, а понад 300 дістали поранення під час роздачі грошової допомоги. Місцеві торговці роздавали гроші в останні дні священного для мусульман місяця Рамадан. За даними Associated Press, хусити намагалися стримати натовп пострілами в повітря. Один зі снарядів, за свідченнями очевидців, міг влучити в електричний провід і вибухнути, що спричинило паніку.