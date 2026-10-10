В Естонії чоловік спаплюжив прапор України біля посольства Росії і поплатився: як покарали

В Естонії Харьюський повітовий суд виніс вирок 44-річному чоловікові, який осквернив український прапор. Інцидент стався біля посольства Росії в Таллінні.

Чоловіка визнали винним у надруганні над офіційним символом іноземної держави. Про це повідомляє ERR.

Провокація біля посольства

Інцидент стався близько третьої години ночі 23 квітня 2023 року на вулиці Пікк. Чоловік підійшов до тимчасової огорожі біля будівлі російського посольства, де був встановлений український прапор, і написав на ньому маркером "Слава Росії".

1 жовтня 2026 року суд засудив обвинуваченого до трьох місяців позбавлення волі. Однак реальне покарання замінили умовним терміном з випробувальним періодом у один рік.

З урахуванням двох днів, які обвинувачений провів під вартою ще у квітні 2023 року, не відбута частина покарання склала два місяці та 28 днів. Чоловікові не доведеться відбувати цей термін у в’язниці, якщо протягом випробувального року він не вчинить нового умисного злочину.

Фінансові витрати та доля речових доказів

Згідно з рішенням суду засуджений зобов’язаний виплатити державі 1684 євро як процесуальні витрати в розстрочку на 12 місяців. Водночас витрати на судову психіатричну експертизу в розмірі 1300 євро та частину оплати послуг адвоката в сумі 44,64 євро суд поклав на державу.

Осквернений український прапор та маркер, використаний під час скоєння злочину, підлягають знищенню. Справа розглядалася в порядку погоджувального провадження. Наразі вирок уже набрав законної сили.

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