В Амстердамі на антиізраїльську демонстрацію вийшли близько 200 тисяч людей: поліція застосувала кийки. Фото

Учасники акції вимагали від уряду Нідерландів посилити політичний та економічний тиск на Ізраїль через бойові дії в секторі Гази. На вулиці вийшли люди з палестинськими прапорами та плакатами, а під час одного з інцидентів поліція застосувала кийки.

За оцінкою організаторів, у демонстрації взяли участь щонайменше 200 тисяч людей. Про це пише нідерландське видання NOS. Правоохоронці заявили, що загалом акція минула без серйозних інцидентів, хоча на вулиці Овертом сталося кілька сутичок із поліцією.

Акція протесту

Демонстрація під назвою "Червона лінія" стала вже четвертою масштабною акцією проти політики уряду Нідерландів щодо Ізраїлю. Цього разу до неї долучилися 13 організацій, серед яких Amnesty International, Oxfam Novib та Save the Children.

Більшість учасників прийшли в червоному одязі, тримали червоні та палестинські прапори. На плакатах були написи "Сіонізм – це расизм", "Жодної підтримки апартеїду з боку Нідерландів" та "Свободу Палестині".

Більшість учасників прийшли... Джерело: NOS Розгорнути

Протестувальники вимагали від уряду прем'єр-міністра Роба Єттена посилити тиск на Ізраїль через насильство щодо палестинців.

"Я досі вважаю, що Нідерланди діють неправильно. Це вже третій раз, коли я беру участь у такій акції. Можливо, це мало що змінить, але це єдине, що можна зробити", – розповіла одна з учасниць маршу.

Сутички з поліцією

Попри загалом мирний перебіг демонстрації, на вулиці Овертом правоохоронці застосували кийки проти учасників акції. За інформацією видання AT5, це сталося під час затримання чоловіка, який заліз на автобусну зупинку та відмовлявся звідти спускатися.

Мітинг в Амстердамі 200 тися... Джерело: NOS Розгорнути

У ситуацію втрутилися й люди, які перебували поруч. Зрештою поліція затримала чоловіка.

На цій же вулиці перебувала група людей із плакатами, на яких, зокрема, було написано "Ми підтримуємо ХАМАС". Організатори раніше визнавали, що не можуть повністю виключити участь прихильників цього угруповання, однак наголошували, що основна мета демонстрації – захист прав людини.

Водночас кореспонденти NOS чули, як учасники маршу вигукували, що ніколи не підтримуватимуть ХАМАС.

Мітинг в Амстердамі 200 тися... Джерело: NOS Розгорнути

Відомі учасники

До демонстрації також долучилися колишні нідерландські політики Йоб Коен та Йозіас ван Аартсен. На Музейній площі в Амстердамі організували велику сцену, з якої виступали запрошені спікери.

Серед них були колишня міністерка Ліліан Плумен, журналістка з Гази Амаль Геллес та палестинський активіст Омар Баргути.

Організатори закликали уряд Нідерландів використати максимальний політичний, економічний і дипломатичний тиск, щоб остаточно припинити незаконну окупацію Палестини.

Мітинг в Амстердамі 200 тися... Джерело: NOS Розгорнути

Позиція прем'єра

Цього разу до маршу не приєднався прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен. Минулого року він брав участь у попередній демонстрації, коли очолював партію D66. Тепер політик пояснив свою відсутність тим, що перебуває на посаді глави уряду й має іншу роль.

Ще минулого року, будучи лідером D66, Єттен називав події в Газі геноцидом. Однак на посаді прем'єр-міністра він більше не використовує цього визначення.

На запитання, чому змінив формулювання, Єттен відповів, що уряд зобов'язаний зробити все можливе, аби не допустити подальшої ескалації конфлікту.

Мітинг в Амстердамі 200 тися... Джерело: NOS Розгорнути

Нагадаємо, попередня акція відбулася в жовтні минулого року. Тоді, за оцінками організаторів, на вулиці Амстердама вийшли близько 250 тисяч людей.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що лідер партії, яка пройшла до парламенту Ізраїлю, відмовився називати ХАМАС терористичною організацією.