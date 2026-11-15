Блог | В Америці сталася маленька революція, або Очікуване несподіване

Мало хто вірив у такий розвиток подій, які відбулися у Сполучених Штатах десять днів тому. "Експерти" прогнозували перемогу республіканців – усі гроші у Маска, а вся влада у Трампа. Якщо це не допоможе, результати проміжних виборів до Конгресу й Сенату Білий дім "замете під килим" і оголосить перемогу республіканців за будь-якого "розкладу". Або почнеться громадянська війна, або Місяць упаде на Землю. Не сталося ні того, ні іншого лише тому, що Америка – це не Росія і не Україна. Купити в Америці 30 мільйонів виборців – пупок розв'яжеться. Синє цунамі накрило Сполучені Штати так, що це повергло в сум'яття й заціпеніння навіть найдосвідченіших аналітиків. Річ у тім, що ні "експерти" в Україні та Європі, ні аналітики в самій Америці категорично не хотіли сприймати й розуміти ентропію розвитку суспільства. Що сильніше ви стискаєте пружину, то сильнішою буде її віддача як у фізиці, так і в суспільстві. Звідси виникають усі революції та війни. В Америці відбулася маленька мирна революція.

Що тепер? Тепер демократи отримали всі важелі влади, а 11 голосів у Сенаті, необхідних для імпічменту Трампа з боку республіканців, вони матимуть ближче до літа. Чому це не з царини фантастики? Тому що Трамп став токсичним президентом для всієї Республіканської партії. На майбутніх виборах до Сенату у 2028 році він потопить усіх. Шанси на те, що республіканці зможуть утримати виконавчу владу й Білий дім у своїх руках, танутимуть, як сніг у травневий день. Найімовірніше, Трамп піде сам під загрозою імпічменту, якщо йому пообіцяють не переслідувати його за темні справи й оборудки в разі добровільного відходу. Це станеться не раніше травня 2027 року. Чи зможе Україна протриматися до цього часу, хоча допомога їй надходитиме в іншому й значному обсязі вже з березня, не знає навіть Папа Римський. Неонацистська Росія (чого досі ніхто не хоче визнавати) накопичила велику кількість балістичних ракет не без допомоги Ірану та Північної Кореї. Ці ракети дуже скоро полетять на Київ та інші міста. Влада врятується. А що ж народ? – невідомо.

Україна програла інформаційну війну Росії чотири роки тому й досі нічого не робить, щоб змінити цей стан речей. Натомість найвища виконавча влада країни веде безглузді переговори про мир із тими, хто не представляє ні Америку, нікого взагалі, крім Президента Трампа. Якщо не розуміти й не заявляти голосно про те, що війна для Росії – це парадигма, значить не розуміти ні політики, ні взагалі нічого. У Москві навмисно висувають умови, заздалегідь знаючи, що їх ніколи й ніхто не прийме на Заході (як-от вихід Фінляндії з НАТО), що дає змогу розтягувати війну на довгі роки. Уся економіка й політика Росії переведені на воєнні рейки, розвернути їх у протилежному напрямку не може навіть Путін. Ба більше, якщо Путін піде або його усунуть, війна не припиниться. Це ілюзії Офісу Президента України й недалекоглядних політиків Заходу. Чому вони так вирішили? – треба в них запитати. Боюся, що жодної зрозумілої відповіді ми не отримаємо.

Цю війну здатен зупинити лише розпад росії, який може статися лише за умови консолідованих зусиль Заходу та ізоляції всієї неонацистської державної машини РФ від решти світу. Для цього потрібні інші умови й інші політики. Сьогодні ми бачимо, як лебідь (Євросоюз), щука (Сполучені Штати) і рак (Україна) намагаються витягнути віз (припинити війну) з води. Допоможемо їм у цьому чи поспостерігаємо?