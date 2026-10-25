В Албанії протестувальники намагалися штурмувати будівлю уряду: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети

В Тирані, Албанія, на протестах продовжуються жорстокі сутички. Під час суботньої акції поліція була змушена застосувати гумові кулі, сльозогінний газ і водомети після того, як частина учасників "кидаючи каміння та підпалюючи сміттєві баки", намагалася штурмувати будівлю уряду на центральній площі міста.

Інша частина протестуючих залишалася пікетувати будівлю МВС. Причому на суботній протест зібралося більш ніж у минулі дні людей, бо до молоді доєдналися викладачі вишів, шкільні вчителі та опозиційні політики.

Що було в Тирані

Під час протестів у суботу молодь перейшла до дещо незвичної для правоохоронців тактики, а саме – учасники протесту розосередилися в кількох районах столиці. Через протести одразу на кількох локаціях правоохоронці були змушені "посилили присутність, щоб контролювати ситуацію".

Протести в Албанії 24 жовтня. Джерело: ANSI/Facebook

Протести в Албанії 24 жовтня. Джерело: ANSI/Facebook

Спочатку акції проходили мирно, однак згодом протестувальники почали палити сміттєві баки та кидатись бруківкою.У відповідь поліція застосувала водомети.

Протести в Албанії 24 жовтня. Джерело: ANSI/Facebook

Ближче до ночі таке протистояння переросло в більш жорстокі сутички.

Що каже влада

Протести в країні аналогічні акціям в Франції – молодь нібито вимагає кращу освіту, більших можливостей та політичних змін. Мається на увазі відставка уряду і, першочергово, прем'єр-міністра Еді Рами.

Протести в Албанії 24 жовтня. Джерело: ANSI/Facebook

У суботу Рама заявив, що його кабінет вже готує заходи для вирішення проблем щодо вартості життя, житла та економічних можливостей для молоді. Одночасно 62-річний прем’єр (якого минулого року було обрано вже на четвертий термін) попередив про нові заходи безпеки і "жорстку відповідальність для причетних до насильства".

Протести в Албанії 24 жовтня. Джерело: ANSI/Facebook

"Коли ми кажемо, що готові до діалогу, продовжувати наполягати на протестах не має сенсу", – сказав Рама.

Російський слід

Протести в Албанії 24 жовтня. Джерело: ANSI/Facebook

Також прем’єр знов звинуватив "організовані злочинні групи" з представників інших країн у підбурюванні протестів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Еді Рама стверджує, що протести в Албанії підбурюють представники Росії та Ірану. Таким чином останні намагаються зашкодити Албанії на шляху до вступу в Європейський Союз.

"У нас є багато доказів іноземного втручання. За масками ховаються всі ті, хто бажає Албанії зла, хто хоче Албанію лише для себе", – наголошував прем'єр країни.

Нагадаємо: такі самі масові протести тривають у Франції, де також починалося все з демонстрацій школярів і студентів, а вилилося у бійки з поліцією, погроми і пограбування. Сутички з правоохоронцями відбуваються також на масових акціях в Іспанії, зокрема у Барселоні.