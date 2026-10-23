В аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відео

У міжнародному аеропорту Тюбу (Японія) загорівся український вантажний літак Ан-124 "Руслан". Інцидент стався 22 жовтня під час приземлення борту.

Авіадиспетчери вчасно помітили ознаки пожежі, а екстрені служби швидко загасили вогонь. Про це повідомляє NHK.

Подробиці інциденту

Займання українського вантажного літака Ан-124 "Руслан" сталося близько 19:20. Авіадиспетчери оперативно виявили ознаки пожежі, після чого полум’я швидко загасили, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Екстрені служби швидко загасили вогонь. Джерело: Х/FL360aero

Повітряне судно самостійно дісталося місця стоянки.

Після події злітно-посадкову смугу закрили на 15 хвилин, щоб екстрені служби могли оглянути місце інциденту. Згодом аеропорт відновив роботу у звичайному режимі.

Екстрені служби швидко загасили вогонь. Джерело: Х/FL360aero

Інформації про вантаж на борту та можливі пошкодження літака наразі немає, а "Авіалінії Антонова" поки не надали коментарів. Відомо, що цей літак почав виконувати рейси до аеропорту Тюбу близько місяця тому.

Нагадаємо, на початку серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле було оголошено тривогу через виявлення дрона з детонатором, який лежав поблизу українського вантажного літака Ан-124 "Руслан". Через інцидент польоти тимчасово призупинили, а під час зльоту у машину врізався невідомий предмет.

Як писав OBOZ.UA, згодом у ході розслідування на дроні, який виявили біля українських транспортних літаків, знайшли сліди ДНК. Ця ж ДНК раніше вже фігурувала в одному з розслідувань у Литві.