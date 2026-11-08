Україна може завадити бажанню Ірану отримати від Росії ЗРС С-400 – медіа

Іран відновив переговори з Росією щодо постачання зенітно-ракетних систем С-400 для посилення власної ППО. Однак передача цих комплексів Тегерану наразі виглядає малоймовірною через потреби самої країни-агресорки, проблеми з виробництвом озброєння та українські удари по російській військовій інфраструктурі.

Про переговори повідомило видання The Telegraph, посилаючись на обговорення питання під час візиту до Росії іранського посадовця з питань безпеки Мохсена Резаї 5 листопада. Видання Defense Express оцінило перспективи такої угоди.

Іран хоче посилити протиповітряну оборону за допомогою Росії

Під час візиту Мохсена Резаї до Росії сторони розглядали можливість передачі Ірану зенітно-ракетних систем С-400. Тегеран уже намагався отримати ці комплекси раніше, а тепер відновив переговори щодо зміцнення власної ППО.

За інформацією The Telegraph, іранська сторона оптимістично оцінює перспективи домовленості. Під час зустрічей російські представники також представили пропозиції щодо того, як Ірану підготуватися до можливої війни зі США, зокрема шляхом поглиблення військово-технічного співробітництва.

У Defense Express звертають увагу, що співпраця Москви й Тегерана вже має практичні результати. Зокрема,раніше стало відомо про погодження Росією передачі Ірану 90 пускових установок для керованих ракет Х-39ЛМУР класу "повітря – земля".

Чому Росії складно передати Ірану С-400

Однією з головних перешкод для потенційної угоди є потреба Росії в цих системах для власної оборони. С-400 становлять основу російської протиповітряної та протиракетної оборони й призначені для виявлення та знищення літаків, безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

На тлі українських ударів по російських нафтопереробних заводах та об'єктах критичної інфраструктури скорочення кількості комплексів у розпорядженні російської армії було б недоцільним для Москви.

Виробництво С-400 залежить від іноземних комплектуючих

Ще однією проблемою для Росії є складність нарощування виробництва цих систем. До складу С-400 входятькомандний пункт, радіолокаційне обладнання, пускові установки, ракети та засоби технічного забезпечення.

Виробництво значної частини компонентів залежить від іноземних технологій і комплектуючих, зокрема мікроелектроніки. Наприклад, у радарах використовують високочастотні ламінати RO4003C американськоїкомпанії Rogers Corporation, а для навігаційних модулів ракет потрібні автономні інерціальні системи з лазернимигіроскопами французького виробництва.

Попри ймовірні спроби обходити міжнародні санкції, обмеження ускладнюють і сповільнюють виготовлення С-400. Додатковою перешкодою залишаються українські удари по виробничих потужностях російського оборонного концерну "Алмаз-Антей".

У Defense Express також зазначають, що верстати, на яких виготовляють компоненти для цих комплексів,імовірно, містять чимало західних деталей і програмного забезпечення.

Росія використовує С-400 не лише для оборони

Окремою особливістю цих комплексів є їхнє застосування російською армією для ударів по Україні. Для цьогоокупанти використовують ракети РМ-48У в модифікації "земля – земля".

Таким чином, кількість систем, які Росія використовує для наступальних і оборонних завдань, має для неї окреме значення. Передача частини комплексів Ірану могла б вплинути на власні військові спроможності РФ.

Скільки часу може тривати постачання комплексів

Про тривалість виготовлення та передачі С-400 свідчить попередній контракт Росії з Туреччиною. Він передбачав постачання двох дивізіонних комплектів, до складу яких входили чотири батареї.

Від підписання угоди до отримання складових систем минув 31 місяць. Тому, навіть якщо Москва погодиться виготовити комплекси для Ірану з нуля, їхнє постачання потребуватиме значного часу.

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