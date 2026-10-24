У Йорданії невідомі напали на церкву і вбили щонайменше 7 людей: король пообіцяв відплату

У південній провінції Карак в Йорданії озброєні чоловіки відкрили вогонь по людях біля церкви Святого Георгія в місті Хмуд. Щонайменше семеро людей загинули, ще 40 дістали поранення. Напад стався в п’ятницю, коли місцеві жителі зібралися на похорон одного з членів громади.

Про стрілянину та її наслідки CNN повідомило управління громадської безпеки Йорданії під час пресконференції. За його даними, нападники залишалися на волі. Король Йорданії Абдалла II заявив, що влада жорстко відповість на теракт.

Погрози короля

"Кров йорданців дорога, і ми залізним кулаком вдаримо по тих, хто зазіхає на цю країну", – написав Абдалла II у соцмережі X.

Прем’єр-міністр Йорданії Джафар Хассан заявив, що всі державні органи працюють над тим, щоб притягнути винних до відповідальності. За його словами, напад у Караку став наслідком екстремістської терористичної ідеології, пов’язаної з такфіром – оголошенням інших людей невірними.

Хассан наголосив, що влада не дозволить суспільству рухатися цим шляхом. Після нападу уряд оголосив триденну жалобу. У цей період на всіх державних і громадських будівлях приспустять прапори.

Король Йорданії Абдулла приб... Джерело: Салах Малкаві/Getty Images Розгорнути

Що розповіли очевидці

За свідченнями очевидців, напад тривав кілька хвилин. Один із них розповів державному телеканалу Al-Mamlaka, що бачив у нападника автомат АК-47.

Інша очевидиця в коментарі CNN заявила, що озброєні чоловіки кричали "Аллаху Акбар" і стріляли в людей у дворі церкви. Більшість присутніх перебували саме там.

Жінка розповіла, що ховалася за вівтарем разом з іншими людьми, які прийшли на похорон. Вона назвала те, що сталося, масовим убивством і зізналася, що не думала, ніби зможе вибратися живою.

Очевидець Тамер Халаса розповів Al-Mamlaka, що кілька чоловіків стояли біля церкви, а потім двоє людей вийшли з автомобіля та відкрили вогонь. За його оцінкою, усередині храму та на прилеглій території перебувало понад 150 людей.

Реакція на напад

Відео з камер спостереження, яке поширювали в соціальних мережах, показувало трьох озброєних чоловіків, які стріляли на вулиці, а потім рушили в напрямку церкви.

Місто Хмуд протягом століть було домом для переважно християнської громади. Напади на релігійному ґрунті в Йорданії трапляються рідко, а християни становлять близько 2% населення країни.

Стрілянину засудили представники йорданського уряду та регіональні посадовці. Співчуття родинам загиблих висловило посольство США в Йорданії, заявивши про солідарність із королем і народом країни.

Латинський патріархат Єрусалима також висловив співчуття близьким загиблих і всім постраждалим. У заяві наголосили, що національна єдність йорданців є важливим захистом від тероризму, екстремізму та спроб розколоти суспільство.

Уряд Іраку заявив, що цей напад демонструє небезпеку тероризму та необхідність спільно протидіяти силам, які загрожують безпеці суспільства й громадянському миру.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Пакистані смертник влаштував теракт у мечеті.