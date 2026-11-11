У Великій Британії заарештували офіцера армії США за підозрою у шпигунстві на користь Росії: що відомо

Затриманий американський військовий міг намагатися викрасти секретні матеріали з військового об'єкта НАТО та передати їх російській стороні. До операції залучили британську контррозвідку МІ5, ФБР та військові спецслужби обох країн.

Поліція Лондона оголосила про затримання ввечері у вівторок. В статті The Washington Post йдеться про 41-річного офіцера армії США, якого підозрюють у шпигунстві. За інформацією американських і британських посадовців, особу військового поки не розголошують.

Спільна операція

Затримання відбулося в межах спільної операції за участю британської служби внутрішньої безпеки МІ5, контртерористичної поліції Великої Британії, ФБР та підрозділів військової контррозвідки США і Британії.

Директор ФБР Каш Патель заявив, що справа стосується звинувачень у шпигунстві, які викликають серйозне занепокоєння у Сполучених Штатах та їхніх союзників. Він окремо відзначив співпрацю американських і британських служб під час розслідування.

Командувач Командуванням контррозвідки армії США бригадний генерал Шон Стінчон назвав підозрюваного старшим військовослужбовцем, якому довірили доступ до конфіденційної інформації.

За його словами, ця справа нагадує, що внутрішні загрози в армії залишаються реальною та постійною проблемою.

Військова база НАТО

Американський офіцер служив серед десятків військовослужбовців США, розміщених на військовій базі Імджин (Imjin Barracks) у графстві Глостершир, на північний захід від Лондона.

На території об'єкта розташована штаб-квартира Об'єднаного корпусу швидкого реагування НАТО (Allied Rapid Reaction Corps). Це військове формування призначене для оперативного розгортання сил у разі нападів на країни Альянсу або вторгнення на їхню територію.

На базі можуть перебувати військові з 21 країни. Старші офіцери такого штабу, ймовірно, мають доступ до секретних планів мобілізації та інших матеріалів, які можуть становити інтерес для російських спецслужб.

Передача матеріалів

За даними західних посадовців, знайомих із перебігом розслідування, американський офіцер робив кроки для збору інформації, яка могла зацікавити Москву. Однак передати ці матеріали російській стороні він не встиг.

Співрозмовники, які говорили на умовах анонімності, наголосили, що секретна інформація не потрапила до Росії. Це може свідчити про те, що підозрюваного тривалий час контролювали та затримали до можливої передачі матеріалів.

Один із посадовців, обізнаних зі справою, назвав звинувачення проти військового серйозними, але водночас зазначив, що потенційна шкода для безпеки була незначною. За його словами, секретні дані не перебували під безпосередньою загрозою передачі російським агентам.

Можливі звинувачення

Британські правоохоронці затримали американця за підозрою в порушенні положень Закону про національну безпеку Великої Британії 2023 року. Він передбачає відповідальність за викрадення секретних документів та дії, які можуть допомогти іноземним розвідувальним службам.

Британське законодавство дозволяє правоохоронцям утримувати підозрюваного протягом тижня або довше до висунення офіційних обвинувачень. Після цього, ймовірно, стане відомим і його ім'я.

В американських посадовців також не виключають кримінального переслідування офіцера у США. Один зі співрозмовників зазначив, що американська сторона планує висунути військові обвинувачення після того, як британська влада завершить першочергові процесуальні дії.

Напружені відносини

Затримання відбулося на тлі загострення відносин між західними країнами та Росією. У Європі представники служб безпеки неодноразово попереджали про російські гібридні операції, до яких відносять підпали, замахи та інші диверсії.

Подія також збіглася з багатосторонніми переговорами щодо завершення війни в Україні. У вівторок в Абу-Дабі зустрілися представники США, Росії та України.

Американську сторону на переговорах представляли спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер.

Адміністрація Трампа, відновлюючи переговори щодо завершення російсько-української війни, запропонувала ширше обговорення європейської архітектури безпеки. У багатьох європейських країнах побоюються, що такий підхід може відповідати інтересам Москви, яка прагне пов'язати завершення війни з новими обмеженнями для НАТО.

Російський диктатор Путін тривалий час виступає проти розширення Альянсу та використовував неправдиві твердження про нібито плани Заходу долучити Україну до НАТО для виправдання повномасштабного вторгнення у 2022 році.

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