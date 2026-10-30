У Варшаві чоловік напав із ножем на двох українців через їхню національність: постраждалі в лікарні

У Варшаві (Польща) затримали 30-річного чоловіка, який напав із ножем на двох українців у міському автобусі. Обох постраждалих із численними пораненнями доправили до лікарні.

Правоохоронці вважають, що причиною нападу стала їхня національність. Про це йдеться на сайті Комісаріату поліції Варшава-Жолібож.

Що відомо

Інцидент стався в першій половині жовтня. Незадовго до опівночі поліція отримала повідомлення, що пасажир одного з автобусів напав із ножем на двох чоловіків. Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили двох поранених пасажирів.

Обидва постраждалі виявилися громадянами України. Їх госпіталізували з численними ножовими та різаними пораненнями. У поліції вважають, що нападник обрав жертв через їхню національність.

30 жовтня стало відомо, що правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 30-річний чоловік, який переховувався в лісовій місцевості цього району. Там його й затримали.

Підозрюваному загрожує до 20 років ув’язнення

Чоловікові висунули три обвинувачення. Два з них стосуються нападу на громадян України, який, за версією слідства, він скоїв через їхню національність. Йдеться про замах на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а також побиття, наслідки якого призвели до порушення здоров’я потерпілих більш ніж на сім днів.

У поліції зазначили, що підозрюваний скоїв ці злочини повторно – протягом п’яти років після відбуття щонайменше шестимісячного ув’язнення за аналогічне умисне правопорушення.

Третє обвинувачення пов’язане з погрозами на адресу іншого чоловіка. Цей випадок стався в серпні 2024 року в одному із закладів. Підозрюваний не з’явився до прокуратури за викликом у межах цього розслідування. За даними правоохоронців, погрози він також висловлював повторно.

"За скоєні злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до двадцяти років. За клопотанням прокурора суд обрав для 30-річного чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці", – наголосили у поліції.

Нагадаємо, у Бельсько-Бялій 40-річний чоловік ображав неповнолітню дівчинку з України через її походження. Агресивний чоловік в автобусі причепився до 12-річної українки, вигукував образи на її адресу та вимагав, аби вона їхала назад в Україну.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Вроцлаві група з десяти місцевих напала на 19-річного українця, на ім'я Володимир. Хлопця побили у той момент, коли він телефоном розмовляв з матір'ю українською. На юнака напала група його однолітків, повалила на землю та жорстоко побила.