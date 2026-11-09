У Туреччині стався вибух на металургійному заводі: загинули троє людей, багато поранених

На металургійному заводі HABAŞ Aliağa в турецькому районі Аліага стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Внаслідок аварії загинули десятеро людей, ще 15 отримали поранення, четверо з них перебувають у критичному стані.

Вибух пошкодив конструкції будівлі, а на місці події працювали пожежники, медики, поліцейські та пошуково-рятувальні групи. Про перебіг ліквідації наслідків аварії та кількість жертв повідомили губернатор Ізміру Сулейман Ельбан і представники турецького уряду, пише TRT Haber.

Що сталося на металургійному заводі

Вибух стався під час планових ремонтних робіт на одній з електродугових печей металургійного заводу HABAŞ Aliağa. Після потужного звуку над підприємством здійнявся густий дим, а в будівлі виникла пожежа.

Сила вибуху спричинила паніку в околицях. На місце події направили численні пожежні, медичні, поліцейські та пошуково-рятувальні загони.

Пожежникам вдалося загасити вогонь. Після цього фахівці продовжили роботи з охолодження території та обстеження пошкодженої будівлі. Рятувальники ретельно перевіряли уламки, шукаючи можливих постраждалих і людей, які могли опинитися заблокованими всередині.

До операції долучилися групи AFAD, пожежної охорони та поліції. Крім підрозділів із сусідніх районів, допомогу надавала команда AFAD із Маніси.

Вибух у Туреччині. Джерело: trthaber.com

Скільки людей загинули та постраждали

Губернатор Ізміру Сулейман Ельбан повідомив, що кількість загиблих унаслідок вибуху зросла до десяти. Ще 15 людей отримали поранення, четверо з них перебували у критичному стані.

Пораненим надали першу допомогу безпосередньо на місці події, після чого їх доставили до найближчих лікарень Аліаги. Одного з постраждалих санітарним гелікоптером доправили до міської лікарні Ізміра.

Тим часом родичі постраждалих продовжували чекати на інформацію біля державної лікарні Аліаги.

За словами губернатора, виробнича лінія підприємства на момент аварії не працювала, а перебувала на переналагодженні. Хоча в цьому районі мало бути понад 300 працівників, фактично там перебували близько 200 людей.

Вибух у Туреччині. Джерело: trthaber.com

Ельбан також зазначив, що пошуково-рятувальні роботи наближалися до завершення, однак через велику площу території та значну кількість уламків її продовжували ретельно перевіряти. За його словами, під завалами могли залишатися ще четверо людей.

"Наші пошукові роботи на місці події продовжуватимуться доти, доки не будуть перевірені всі точки та місця розташування", – заявив губернатор.

Він висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. Також Ельбан повідомив, що судовий та адміністративний процеси у справі тривають.

Що заявили на заводі після вибуху

У металургійному заводі HABAŞ Aliağa підтвердили, що аварія сталася під час планових ремонтних робіт на одній з електродугових печей.

"На жаль, внаслідок цієї трагічної аварії загинули та отримали поранення наші колеги. Наші бригади екстреної допомоги надали необхідну медичну допомогу постраждалим, а поранених було доставлено до лікарні", – йдеться у заяві підприємства.

Там також повідомили, що для встановлення причин аварії проводять необхідні дослідження та розслідування у координації з відповідними офіційними установами.

Вибух у Туреччині. Джерело: trthaber.com

Ердоган отримав інформацію про аварію

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган отримав інформацію про вибух від міністра внутрішніх справ Мустафи Чіфтчі та міністра енергетики та природних ресурсів Алпарслана Байрактара.

За наявною інформацією, до Ізміру також вирушили міністр праці та соціального забезпечення Ведат Ішихан і міністр енергетики та природних ресурсів Байрактар.

Мустафа Чіфтчі заявив, що всі відповідні підрозділи від самого початку працюють на місці аварії, координуючи пошуково-рятувальні операції, гасіння пожежі та ліквідацію наслідків.

"Наших поранених братів і сестер доставлено до лікарень, і за їх станом здоров'я ведеться ретельне спостереження. Наш уряд знаходиться на місці подій, задіявши всі свої ресурси і невпинно продовжує свою роботу. Ми уважно стежимо за розвитком подій", – повідомив міністр.

Він також побажав постраждалим якнайшвидшого одужання та подякував командам, які працюють на місці події.

Для розслідування призначили головного інспектора та чотирьох прокурорів

Міністр праці та соціального забезпечення Ведат Ішихан повідомив, що управління соціального забезпечення призначило головного інспектора для розслідування вибуху.

"Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Ми молимося, щоб кількість загиблих не зросла. Наше управління соціального забезпечення призначило головного інспектора для розслідування цього трагічного інциденту. Міністерство уважно стежить за перебігом розслідування", – заявив він.

Окремо про початок кримінального розслідування повідомив міністр юстиції Акін Гюрлек. За його словами, Генеральна прокуратура в Менемені негайно розпочала перевірку обставин аварії, до справи залучили чотирьох прокурорів.

"Поки наші прокурори та група експертів проводять розслідування на місці події, продовжуються пошуково-рятувальні роботи з пошуку робітників, які опинилися під завалами", – зазначив Гюрлек.

Він висловив співчуття родинам загиблих і побажав одужання постраждалим, а також сподівання, що працівників, які могли опинитися під завалами, вдасться врятувати.

Співчуття сім'ям загиблих також висловив директор зі зв'язків із громадськістю Бурханеттін Дуран. Він зазначив, що пошуково-рятувальні та оперативні заходи відповідних установ у районі аварії тривають.

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