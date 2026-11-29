У Трампа знайшли спосіб сховатися від помсти Ірану у Вашингтоні – CNN

Не менше шести високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа на тлі погроз з Ірану переселилися на території закритих військових баз у Вашингтоні, призначених для вищого військового командування. Свій переїзд вони пояснюють загрозами власній безпеці, хоча й наголошують, що "не бояться". Так чи так, зараз частина адміністрації Трампа буквально "постійно відгороджена від решти столиці країни".

Про це розповідає CNN. Американський мовник наголошує – за попередніх президентів на таких базах вкрай рідко жили цивільні високопосадовці, і сьогодні їх там "історично висока кількість".

Куди і через що переїхали

Як раніше попереджали розвідники, Іран розробляє плани нападу на державних посадовців Трампа – серед пропозицій лунають підрив так званої брудної бомби та використання хімічної зброї. Такі акції пропонується провести безпосередньо у Вашингтоні.

Теоретично посадовці залишилися у столиці – їх нове житло на військовій базі ім. Леслі Макнейра, яка розташована на злитті річок Потомак та Анакостія. База була заснована ще у 1791 році, як Вашингтонський арсенал, і існує понад 200 років.

"Через свою роботу вони вже живуть у власному світі. Але зараз, що ще більш драматично, вони навіть не живуть у звичайних районах, як більшість із нас. Це сприяє та значно посилює ізоляцію державних службовців, і це дуже сумно", – цитує мовник слова Томаса Кана, директора Центру конгресійних та президентських досліджень Американського університету.

Кан відвідав зазначену базу, і описав її як "окремий світ" зі своїми парками, магазинами тощо.

"Там панує сюрреалістична атмосфера, бо посадовці повністю відгороджені від усього стіною", – сказав Кан.

Хто переїхав

Останнім членом уряду, який змінив місце проживання, став міністр фінансів США Скотт Бессент. Він нещодавно переїхав на військову базу зі свого маєтку в Джорджтауні.

Бессент – один з небагатьох, що прямо визнав: він переселився через погрози його життю з боку Ірану. Бо саме Бессент впроваджує трампівську кампанію економічних санкцій проти Тегерана.

Визнаючи, що переселився через погрози, міністр фінансів наголосив, і він особисто "не боїться", і ніхто з оточення Трампа "не переймається через погрози".

Також на військову базу перебрався генеральний прокурор Тодд Бланш. Що показово – він змінив не лише на посаді, й у новому житлі свою попередницю Пем Бонді. Так, тепер вже колишня генпрокурорка перебралася на військову базу ще задовго до іранських погроз. Щоправда, вона курувала трампівську політику проти мігрантів (зокрема – будівництво стіни на кордоні з Мексикою), тож також мала підстави побоюватись.

Квартал, у якому на базі оселяються генерали, а тепер – цивільне оточення Трампа, відомий як "Ряд генералів". Саме у цьому ряду живе і міністр оборони Піт Гегсет (нагадаємо, що він також цивільний). Він також оселився тут до війни з Іраном – ще минулого року він потрапив під шквал критики за надто дорогий ремонт та модернізації його резиденції.

А поруч з Гегсетом живуть держсекретар Марко Рубіо і голова апарату Білого дому Стівен Міллер. Рубіо навіть розповідав, як одного разу його собака забіг у будинок Гегсета, а кіт глави Пентагону "постійно сидить на ґанку" держсекретаря й "дивиться так, ніби питає, що людина робить в його домі".

Скільки це коштує

Посадовці сплачують за проживання 4500 доларів на місяць (плюс-мінус, залежно від резиденції, але не більше п’яти тисяч).

Роберт Гейтс був першим міністром оборони США, який оселився на військовій базі. Федеральний закон того часу вимагав, щоб будь-яка цивільна особа, яка орендує житло на військовій базі, сплачувала орендну плату, що дорівнює справедливій ринковій вартості еквівалентного житла. За часів Гейтса (це 2006 – 2011 роки) це коштувало мінімум 6500 доларів на місяць.

І саме за часів Гейтса через Конгрес було проведено зниження цієї орендної плати.

Зараз, за ініціативою конгресменів, Пентагон зобов’язали надати звіт – із поясненням загроз, через які на військові бази переселяються цивільні, перерахуванням правових підстав таких переїздів та перевіркою, чи сплачують урядовці справедливу ринкову оренду.

Як повідомляв OBOZ.UA, загалом демократи в Конгресі планують посилити контроль над зовнішньою політикою Трампа. Для цього вони хочуть активніше використовувати повноваження щодо нагляду та розподілу бюджетних коштів. Серед можливих пріоритетів нового Конгресу – підтримка НАТО, союзників США, України та Тайваню.