У Трампа обговорюють ліквідацію лідерів Ірану: у NBC розповіли про дискусії

В адміністрації президента США Дональда Трампа нібито розгорнулися внутрішні дебати щодо доцільності нанесення точкових ударів по вищому керівництву Ірану. Анонімні джерела стверджують, що мета можливої операції може полягати в усуненні прихильників жорсткої лінії та примушенні Тегерана до завершення конфлікту.

Ідею ліквідації іранської верхівки обговорюють давно, однак останніми тижнями вона знову вийшла на перший план, оскільки Білий дім шукає шляхи виходу з непопулярного конфлікту. Про це повідомляє телеканал NBC News.

Аргументи "за" і "проти"

Прихильники ударів стверджують, що така операція дасть змогу Трампу швидко закінчити війну. На їхню думку, демонстрація здатності США будь-якої миті вистежити й знищити керівництво Ірану змусить решту представників режиму піти на поступки.

Противники сценарію попереджають, що фізичне усунення лідерів лише згуртує іранські еліти навколо жорсткого курсу й остаточно підірве довіру до Вашингтона на будь-яких майбутніх мирних переговорах. Крім того, низка військових керівників побоюється замахів у відповідь на американських чиновників.

Загроза з боку Тегерана вже впливає на безпеку керівництва США. За даними NBC News, міністр фінансів Скотт Бессент нещодавно був змушений переїхати на військову базу в районі Вашингтона через отримані погрози.

Альтернативні цілі та позиція Білого дому

Остаточного рішення Трамп поки не ухвалив. Пентагон на чолі з міністром оборони Пітом Гегсетом і голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн надали президентові розширений список військових варіантів. Крім ударів по керівництву країни, розглядають поновлення масштабних бойових дій проти іранської інфраструктури.

Серед потенційних цілей експерти й чиновники називають нафтові термінали на острові Харг, нафтогазові об’єкти на острові Кешм, де США нещодавно вже завдали ударів по системах ППО, підземний комплекс зі збагачення урану.

Наразі між США та Іраном триває непублічний обмін ударами низької інтенсивності. У Білому домі наголошують, що Вашингтон зберігає сильну позицію завдяки контролю над Ормузькою протокою та дії найбільшої в історії морської блокади, яка методично руйнує економіку Ірану.

Що передувало

У перший день війни внаслідок спільної операції США та Ізраїлю було вбито верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, який правив країною 36 років, а також низку ключових військових і політичних діячів. У березні новим верховним лідером було призначено його сина Моджтабу Хаменеї, який, за оцінками експертів, дотримується ще жорсткішої лінії, ніж його батько. Він дістав поранення під час удару на початку війни й відтоді не з’являвся на публіці.

Минулого тижня Трамп заявив журналістам, що американська розвідка, яка в питаннях щодо Ірану тісно співпрацює з ізраїльськими спецслужбами, має інформацію про місцеперебування та переговори іранського керівництва, і допустив перехід до масштабних дій на початку 2027 року.

Нагадаємо, Трамп зробив заяву про зміну режиму в Ірані й підкреслив, що для нього неважливо, якою саме була влада в Ірані. Усі останні кроки нинішнього глави Білого дому щодо цієї ісламської країни були спрямовані лише на те, щоб отримати "угоду, яка діятиме".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що сенат США заблокував резолюцію, яка зобов’язує Трампа припинити війну в Ірані.