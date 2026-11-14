У територіальних водах Румунії дрон атакував вантажне судно, яке пливло до України – медіа

Вантажне судно Larissa 1 під прапором Палау зазнало дронової атаки. Це відбулося в Чорному морі пізно ввечері 13 листопада у територіальних водах Румунії.

Кінцевим пунктом призначення корабля, за даними ЗМІ, була Україна. Про це пише Digi24.ro.

Міністр оборони Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря підтвердив, що владу поінформували про інцидент, але відмовився надавати подробиці до завершення перевірки.

Наслідки обстрілу Larissa 1

Дрон уразив корабель близько 21:40 п'ятниці, коли Larissa 1 прямувала в порт міста Суліна на сході Румунії.

Попередньо, безпілотник знищив вантажний кран, але пожежі внаслідок атаки й інших серйозних пошкоджень не було. Командир корабля заявив, що жоден моряк не постраждав, і судно змогло продовжити шлях.

"Ми постійно отримуємо інформацію; зокрема, вчора ввечері (13 листопада. – Ред.) мені повідомили, що судно було атаковане безпілотником. Постраждалих або загиблих немає", – сказав у суботу у військовому порту Констанца міністр оборони.

Опря додав, що уряд та військові постійно стежать за об'єктами, виявленими у морі й повітряному просторі, і нагадав, що 13 листопала в повіті Тулча було оголошено два сповіщення про повітряну тривогу.

"Ми також підтримуємо зв'язок із нашими колегами з ВМС і Міністерства внутрішніх справ, із Береговою охороною. Ця міжвідомча співпраця в Румунії діє. У повіті Тулча вчора було щонайменше дві тривоги у двох районах. Ми бачимо дрони, що наближаються до Румунії, у нашому повітряному просторі або на воді. Ми щоразу втручаємось і намагаємось, за необхідності, зафіксувати, запобігти, а потім уразити цілі", – сказав очільник оборонного відомства.

Геолокація корабля Larissa 1... Джерело: Скриншот vesselfinder.com Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, на початку листопада шведські правоохоронці висадилися на борт суховантажа біля острова Готланд. Компанія-власник корабля раніше фігурувала в розслідуваннях щодо російських гібридних атак і розвідувальних операцій у Європі.