У Тель-Авіві зібрався мітинг проти Нетаньягу: у чому його звинувачують

У Тель-Авіві (Ізраїль) у суботу, 24 жовтня, відбулася велика антиурядова демонстрація. Мітинг був організований незадовго до виборів у Кнесет, призначених на 27 жовтня.

Протест, що проходив під назвою "Через три дні проголосуйте за Державну комісію з розслідування", був організований Жовтневою радою. Ця організація об'єднує родини жертв і звільнених заручників, захоплених палестинськими бойовиками 7 жовтня 2023 року, передає AFP.

Протестувальники організували марш від центральної Площі Іцхака Рабіна до площі перед Тель-Авівським музеєм мистецтв, яка після нападу ХАМАС стала відома як Площа заручників.

Мітингувальники вимагали відповідальності за нездатність запобігти масованому вторгненню терористів 7 жовтня 2023-го, коли палестинські збройні угруповання, очолювані ХАМАС, атакували країну із сектору Гази. Тоді загинули близько 1200 осіб (779 із них – цивільні, включно з 38 дітьми).

"За три дні до виборів ми проведемо кульмінаційний захід, що відзначить три роки боротьби за розкриття правди, вимогу відповідальності та створення Держкомісії з розслідування", – написала Жовтнева рада в соцмережах перед мітингом.

Останні опитування, опубліковані в п'ятницю, показали, що жоден із блоків на майбутніх виборах не отримає більшості місць в парламенті Ізраїлю. Соцдослідження громадського мовника KAN прогнозує, що зі 120 місць у Кнесеті приблизно 52 дістанеться блоку Ґаді Айзенкота, 50 – блоку Беньяміна Нетаньягу, а решта – позаблоковим партіям.

"Хто б не керував нами протягом останніх чотирьох років (від моменту приходу до влади уряду Нетаньягу наприкінці 2022-го. – Ред.), він виконав жахливу роботу. Ізраїль ніколи не був у такій ситуації, як зараз", – сказав 68-річний Хадас Фойєрштейн агентству AFP незадовго до початку акції протесту.

Що передувало

Мітинг відбувся після тривалої кампанії ізраїльського громадянського суспільства й опозиційних партій за створення незалежного відомства для розслідування провалів у сфері безпеки, що зробили трагедію 7 жовтня можливою.

Уряд Беньяміна Нетаньягу відмовився створити таку Держкомісію, хоча раніше Ізраїль вдавався до подібних заходів задля розслідування серйозних порушень на державному рівні.

Натомість адміністрація Нетаньягу запропонувала скликати "політичну" комісію, половина членів якої буде призначена правлячою коаліцією, а половина – опозиційними законодавцями.

Лідери опозиції заявили, що бойкотуватимуть комісію, призначену політиками.

Як писав OBOZ.UA, США й Ізраїль нібито розробили конкретні плани відновлення ударів по Ірану, які можуть реалізувати після проміжних виборів до Конгресу США. Серед потенційних цілей ЗМІ називають ядерні об'єкти, ракетний арсенал та інфраструктуру Ісламської Республіки. Журналісти вважають, що військові двох країн готуються до короткої, але інтенсивної операції.