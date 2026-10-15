У супермаркетах США продають надруковані на 3D-принтері м'ясо і рибу: як це виглядає. Відео

На американському ринку продають рослинні продукти, виготовлені за допомогою технології 3D-друку. Вони імітують стейки та рибу, проте замість традиційної сировини містять рослинні білки й інші компоненти.

Технологія 3D-друку дає змогу створювати харчові продукти, які за формою та структурою нагадують звичайне м’ясо або рибу. Про це йдеться на сторінці Localize – Farmers Market у Facebook.

Для цього використовують спеціальні суміші, які обладнання формує шарами, відтворюючи зовнішній вигляд і текстуру оригінальних продуктів.

Виготовлення риби. Джерело: Localize – Farmers Market у Facebook.

Зокрема, ізраїльська компанія Stakeholder Foods розробляє рослинні альтернативи м’ясу. Задля виготовлення стейка, спочатку соєвий білок перетворюють на пастоподібну масу, яку подають у 3D-принтер. Після формування продукт набуває вигляду, схожого на стейк рібай.

Для збереження структури суміші використовують метилцелюлозу – речовину, яку також застосовують у харчовій промисловості та фармацевтичних препаратах.

Окрім рослинних аналогів стейків, на ринку представлені продукти, що імітують лосося, курятину та білу рибу. Для їхнього виготовлення застосовують технології, які дають змогу відтворювати характерну структуру продукту, зокрема розташування волокон і жирових прошарків.

Такі альтернативи створюють без використання відповідного традиційного м’яса чи риби. Водночас конкретний склад залежить від виробника та виду продукту, тому його варто перевіряти на упаковці.

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