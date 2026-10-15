У Стамбулі потужні опади спричинили паводок: вулиці перетворились на річки, школи призупиняють навчання. Фото і відео

У четвер, 15 жовтня, у Стамбулі, Туреччина, через негоду офіційно призупинені робота всіх держустанов (окрім критично важливих), та навчання в усіх державних і приватних закладах освіти. Також тимчасово заборонено рух по дорогам міста мотоциклів та інших двоколісних транспортних засобів. "Вразливій категорії" посадовців держустанов – посадовцям з інвалідністю, ветеранам, вагітним та із дітьми віком до восьми років, – надано "короткострокову державну відпустку".

Причиною всього цього названі "сильні зливи" у Туреччині – "несприятливі погодні умови" очікуються сьогодні та й у найближчі дні. Про це повідомили у канцелярії губернатора Стамбула.

У Стамбулі тривають потужні опади. Джерело: Anadolu/Facebook

Призупинення роботи шкіл та заборона руху дорогами тощо триватимуть "до окремого розпорядження", – заявили в канцелярії.

Що відбувається в Стамбулі

Згідно з повідомленнями місцевих мовників, за останні два дні злив Стамбулі вже зареєстрували 1 277 інцидентів, пов’язаних із підтопленнями.

Повідомляється також про 15 зсувів ґрунту, спричинених негодою.

Під час дощів 47 людей опинилися заблокованими – на щастя, досі у місті обходилося без жертв. Ці випадки сталися, коли інтенсивні опади накрили Стамбул у середу.

Мовник характеризує ситуацію на дорогах міста як "повний застій".

У Стамбулі тривають потужні опади. Джерело: Anadolu/Facebook

У Стамбулі тривають потужні опади. Джерело: Anadolu/Facebook

У Стамбулі тривають потужні опади. Джерело: Anadolu/Facebook

Негода одночасно ускладнила пересування Стамбулом і спричинила численні випадки підтоплень.

У Стамбулі тривають потужні опади. Джерело: Anadolu/Facebook

У Стамбулі тривають потужні опади. Джерело: Anadolu/Facebook

У Стамбулі тривають потужні опади. Джерело: Anadolu/Facebook

Як повідомляв OBOZ.UA, у вересні сильні зливи на сході Іспанії також спричинили підтоплення та перебої в роботі транспорту. У Валенсійській автономії перекривали дороги, а неподалік Барселони вода віднесла автомобіль у потік – його водій загинув.