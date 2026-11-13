У США зупиняли вильоти літаків по всій країні: міністр транспорту назвав причину збою і вимагає $50 млрд на модернізацію системи

У пʼятницю, 13 листопада, у США Федеральне управління цивільної авіації (FAA) оголосило загальнонаціональну заборону на вильоти. Було призупинено всі вильоти до подальшого повідомлення, посилаючись на надзвичайні обставини та міркування безпеки: за п'ять годин було скасовано або затримано майже 15 тисяч рейсів. Пізніше стало відомо про проблему зі зв’язком, яка зачепила всі центри управління повітряним рухом; зазначалося, що вона могла бути повʼязана із впровадженням системи на основі штучного інтелекту.

Влада заявила, що "не було жодної кібератаки", яка б вивела систему з ладу. Інцидент повʼязали з "неймовірно застарілою системою управління повітряним рухом".

Усі подробиці

Командний центр системи управління повітряним рухом опублікував о 15:54 за східним часом повідомлення №111 під назвою "Загальна заборона зльоту". В офіційному повідомленні FAA зазначалося, що прибуття міжнародних рейсів буде регулюватися в індивідуальному порядку.

Повідомлення ATCSCC. Джерело: fly.faa.gov

Кореспондентка видання Washington Examiner з питань внутрішньої безпеки Анна Джарітеллі пише, що FAA оголосило заборону на зліт і призупинило всі вильоти по всій країні через "послідовне вимкнення частот". Анонімне джерело у FAA, яке надало ці документи, повідомило їй, що така ситуація є "абсолютно безпрецедентною".

Послідовне вимкнення частот – це ланцюговий збій у системах радіозв’язку, які пілоти та диспетчери повітряного руху використовують для спілкування між собою. Коли вимкнення відбувається "послідовно", втрата радіочастот поширюється послідовно на різні центри та об’єкти управління повітряним рухом, а не відбувається в одному ізольованому місці.

Зазначимо, що з моменту теракту 11 вересня 2001 року у США було лише одне загальнонаціональне призупинення всіх польотів, оголошене Федеральним управлінням цивільної авіації. Це сталося 11 січня 2023 року, причиною стало порушення в роботі системи оповіщення пілотів NOTAM.

Повідомлення авіакомпаній, зібрані сервісом FlightDeck, зафіксували поширення проблем із частотами/радіозв’язком.

Так, екіпаж літака Delta, що виконував рейс із Бостона, повідомив про "проблеми з частотами/радіозв’язком" на маршруті. Диспетчерська служба Delta повідомила іншому літаку: "Можливе загальнонаціональне припинення польотів… численні перебої з частотами по всій країні. Не поспішайте".

Згодом міністр транспорту Шон Даффі заявив, що FAA оголосило загальнонаціональну заборону на зліт для всіх аеропортів США через "проблему зі зв’язком, яка зачепила всі центри управління повітряним рухом".

"Технічні фахівці FAA вивчають проблему. Ми негайно повідомлятимемо про нові подробиці, щойно вони стануть нам відомі", – додав він.

Скриншот повідомлення Шона Даффі в Х

Національна метеорологічна служба США також повідомила про проблеми з інтернетом та зв’язком по всій країні.

Повідомлення Національної ме... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як пише CNN, за словами двох представників правоохоронних органів, попередні звіти свідчать про те, що ця ситуація не спричинена кібератакою.

За інформацією джерела в авіакомпанії, Федеральне управління цивільної авіації повідомило авіакомпаніям, що загальнонаціональні перебої в роботі, які спричинили призупинення вильотів, стали наслідком проблеми з мережевими маршрутизаторами. Вважається, що проблема виникла в Міжнародному аеропорту "Чикаго-Мідвей" і поширилася по всій країні.

Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін заявив, що наразі немає підстав припускати, що за збоєм у системі зв’язку може стояти загроза національній безпеці. Проте він зазначив, що не виключає жодної причини збою, включаючи кібератаку.

"Це був збій у роботі телекомунікаційних систем", – наголосив міністр.

Він повідомив, що всі рейси знаходяться під контролем, а ситуація з літаками, що перебувають у повітрі, вирішується "в індивідуальному порядку".

Один із журналістів зазначив, що FAA сьогодні впроваджувало нову систему управління повітряним рухом на основі штучного інтелекту. На запитання, чи є зв'язок із цим, Маллін сказав, що відбувається перевірка.

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Через майже п'ять годин Федеральне управління цивільної авіації США скасувало загальнонаціональну заборону на вильоти.

Загалом було порушено розклад майже 15 000 рейсів у США: 4 700 рейсів було скасовано, ще понад 10 000 – затримано.

Під час брифінгу міністр транспорту Шон Даффі сказав, що у США "неймовірно застаріла система управління повітряним рухом".

"Наші маршрутизатори перевантажилися даними, і система вийшла з ладу. Вони почали видавати нам суперечливі дані, і через це ми вимкнули систему", – пояснив він.

Як повідомляє Fox News, у тому, що причиною загальнонаціонального призупинення вильотів літаків могли стати застаріле обладнання та проблеми з інфраструктурою Федерального управління цивільної авіації (FAA), впевнений і президент США Дональд Трамп.

У розмові з кореспондентом Fox News Пітером Дусі президент США дав зрозуміти, що не пов’язує інцидент із кібератакою або штучним інтелектом.

"За його словами, швидше за все, ситуація пов’язана з великою кількістю старого несправного обладнання в інфраструктурі, на яку спирається Федеральне управління цивільної авіації (FAA), щоб літаки могли залишатися в повітрі. Він сказав, що частині цього обладнання близько 55 років, але воно, як і раніше, має працювати і функціонувати", – розповів журналіст.

Трамп, за словми Дусі, додав, що питання заміни застарілого обладнання вже обговорювали з Конгресом, однак відповідні зміни досі не було реалізовано.

Ціна питання – 50 мільярдів доларів

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Даффі закликав Конгрес терміново виділити ці кошти на модернізцію застарілої інфраструктури, яка, за його словами, й призвела до колапсу.

Міністр підкреслив, що впродовж двох останніх років обговорював цю проблему з Трампом. Він також подякував президенту за "лідерство" і назвав його "людиною, яка будує".

Даффі попередив, що для відновлення нормальної роботи авіасполучення знадобиться час. Попри те, що дозвіл на зльоти вже відновили, рейси відновлюватимуться поступово.

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