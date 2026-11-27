У США вагітна ув'язнена викрала поліцейське авто і втекла: як їй це вдалося

У штаті Нью-Мексико ( США) 26-річна вагітна ув'язнена втекла з-під варти, заволодівши службовим автомобілем під час повернення до в'язниці. Це сталося після відвідування лікаря, а втечу жінка здійснила, коли конвой зупинився, щоб купити їжу в місті Альбукерке.

Про інцидент повідомив BBC Департамент виправних установ Нью-Мексико. За даними відомства, Ребекка Тейлор досі перебуває на волі, а правоохоронці проводять її розшук. Автомобіль Dodge Journey, на якому вона втекла, а також тюремний одяг жінки згодом знайшли.

Обставини втечі

Тейлор поверталася до виправної установи після планового медичного огляду, пов'язаного з вагітністю. Разом із нею в автомобілі перебувала ще одна ув'язнена, яка також відвідувала лікаря.

За інформацією місцевих ЗМІ, під час зупинки конвою в Альбукерке Тейлор змогла сісти за кермо службового автомобіля та поїхати. Інша ув'язнена встигла вибратися з машини.

У Департаменті виправних установ повідомили, що після інциденту розпочали масштабну пошукову операцію за участю кількох правоохоронних відомств.

Чому не була пристебнута

Як повідомляє видання Albuquerque Journal, Ребекка Тейлор перебуває на другому триместрі вагітності. Саме тому під час перевезення її не заковували в кайданки.

Представниця департаменту Бріттані Роумбах пояснила обставини інциденту:

"Наразі ми розуміємо, що один офіцер перебував біля автомобіля, але не всередині нього, коли це сталося".

Тейлор відбувала покарання за кількома обвинуваченнями у крадіжках і пограбуваннях. Після її втечі в усіх в'язницях штату Нью-Мексико оголосили режим ізоляції.

Його скасували о 06:00 у четвер. Водночас у виправній установі Western New Mexico Corrections Facility, де утримували жінку, запровадили особливий режим пересування. Відвідування закладу наразі заборонені.

Правоохоронці закликали громадян не наближатися до Ребекки Тейлор, якщо вони її побачать, а негайно телефонувати до поліції.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що батько Меган Маркл, якого вона давно зреклась, може сісти до в'язниці через моторошну знахідку в його речах.