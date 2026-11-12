У США солдат почесної варти привселюдно зробив зауваження Гегсету через непристойну поведінку біля меморіалу. Відео

У середу, 11 листопада, у США відзначали День ветеранів. Цей день запамʼятався тим, що вартовий армії США, який охороняв Могилу невідомого солдата, гучно зробив зауваження міністру оборони Піту Гегсету та групі його старших радників.

Це сталося після того, як дехто з них сміявся та розмовляв поблизу цього урочистого меморіалу після церемонії з нагоди Дня ветеранів. Про це пише CNN.

"Усі відвідувачі повинні постійно дотримуватися атмосфери тиші та поваги", – вигукнув вартовий, зупинивши свій обхід і повернувшись обличчям до групи, коли та відходила.

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На цьому відео можна побачити, як Гегсет стояв і фотографувався перед могилою разом зі своєю дружиною Дженніфер, керівником апарату Рікі Бурією, заступником керівника апарату Патріком Вівером та старшим радником і заступником помічника Тамі Радабау.

Деякі з цієї групу сміявся та розмовляв після фотографування, що змусило солдата, який ніс варту перед могилою, вигукнути їм зауваження.

Солдат почесної варти зробив... Джерело: Скриншот відео Розгорнути

Головний речник Пентагону Шон Парнелл зазначив, що "солдат правильно й з повагою нагадав усім про необхідність дотримуватися етикету".

"Міністр та весь департамент завжди шанували – і завжди будуть шанувати – жертви, на які пішли наші військовослужбовці, щоб захистити Америку", – сказав він.

Військовослужбовці, які охороняють Могилу невідомого солдата на Арлінгтонському національному цвинтарі, є елітними вартовими з 3-го піхотного полку армії США.

Меморіал охороняється безперервно 24 години на добу, 7 днів на тиждень, у будь-яку погоду. Усі відвідувачі зобов'язані зберігати тишу та стояти; вартовий при цьому має право та обов'язок гучно зробити зауваження будь-кому, хто порушує правила.

Іноземні високопосадовці, президенти, громадські діячі та політики часто відвідують могилу, щоб віддати шану американським військовослужбовцям.

Як повідомляв OBOZ.UA, 10 листопада у Палаті представників США зірвали спробу конгресмена-республіканця Томаса Массі ініціювати процедуру імпічменту міністра оборони США Піта Гегсета. У нижній палаті Конгресу проголосували 211 проти 204 за передачу цього питання до профільного Комітету з питань судочинства, що фактично заблокувало цю ініціативу.