У США розстріляють військового і покажуть це в прямому ефірі: що він накоїв

У США планують стратити колишнього військового психіатра Нідала Хасана, засудженого за вбивство 13 людей на військовій базі Форт-Худ у Техасі у 2009 році. Виконання смертного вироку заплановане на 3 грудня, а Міністерство оборони США заявило про намір транслювати страту розстрільною командою у прямому ефірі.

Такий публічний показ страти може стати безпрецедентним випадком у сучасній історії США. Про це пишуть Reuters та NBC News.

За що засудили Нідала Хасана

Нідал Хасан – колишній майор і армійський психіатр, який 5 листопада 2009 року відкрив вогонь у медичному закладі на військовій базі Форт-Худ у Техасі. Він убив 13 людей і поранив ще 32. Під час нападу Хасан вигукував "Аллаху акбар", що в перекладі з арабської означає "Бог великий".

Стрілянина сталася за кілька тижнів до того, як військового мали відправити до Афганістану. Під час затримання поліцейські поранили Хасана, унаслідок чого він був паралізований нижче пояса та опинився в інвалідному кріслі.

У серпні 2013 року військовий суд визнав Хасана винним за 45 пунктами звинувачення в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство й засудив його до страти.

За даними матеріалів справи, під час багаторічного судового процесу Хасан представляв себе сам, хоча йому допомагали двоє адвокатів зі Служби захисту в суді армії США. Наразі невідомо, чи оскаржуватиме він спосіб виконання вироку.

Нідал Малі Хасан – у США ро... Джерело: Департамент шерифа округу Белл Розгорнути

Страту планують транслювати наживо

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Хасана розстріляє військова команда, а громадськість зможе побачити виконання вироку. За його словами, страту запланували на 3 грудня о 13:00 у Форт-Худі – того самого дня тижня та приблизно в той самий час, коли сталася стрілянина у 2009 році.

"Ми подбаємо про те, щоб люди могли це подивитися, щоб це стало надбанням громадськості. Тому що люди повинні розуміти, що... за подібні речі передбачено серйозні наслідки", – сказав Хегсет.

Представник Пентагону підтвердив агентству Reuters, що трансляція відбуватиметься у прямому ефірі. Водночас поки не повідомляється, на якій саме платформі її покажуть.

Коли Хегсета запитали про можливі останні побажання Хасана, міністр відповів: "Мені все одно. Ми побачимось із ним 3 грудня".

Чому цей випадок вважають безпрецедентним

За словами експертів із військового права, пряма трансляція законної страти у США була б безпрецедентною. Раніше американські ЗМІ намагалися домогтися дозволу на телевізійний показ страт, однак суди відмовляли.

Юрист і фахівець із військового права Юджин Фіделл назвав ідею трансляції вкрай незвичною. За його словами, Хасан міг би звернутися до федерального суду, щоб спробувати заблокувати публічний показ своєї смерті.

Історик військової юстиції Джонатан Лур'є також поставив під сумнів доцільність такого рішення, заявивши, що немає вагомих причин оприлюднювати інформацію про страту.

Громадські страти в усьому світі стали надзвичайно рідкісними. Серед країн, де їх проводили останніми роками, називають Іран та Афганістан під контролем талібів.

Коли американські військові востаннє проводили страту розстрілом

За даними Центру інформації про страту, востаннє американські військові застосовували розстрільну команду для виконання смертного вироку у 1945 році. Тоді стратили рядового Едді Словика, якого військовий трибунал визнав винним у дезертирстві під час Другої світової війни.

Остання страта у військовій системі США відбулася у 1961 році: рядового Джона Беннетта повісили після того, як його визнали винним у зґвалтуванні та спробі вбивства 11-річної дівчинки в Австрії.

За даними Центру інформації про страту, щонайменше п'ять американських штатів передбачають можливість страти розстрілом. У 2025 році в Південній Кароліні провели першу таку страту у США за останні 15 років.

Трамп схвалив виконання смертного вироку

За військовим законодавством США, страту засудженого військовим судом має схвалити президент. Дональд Трамп затвердив виконання вироку щодо Хасана за рекомендацією Хегсета, повідомило Міністерство оборони.

Водночас Білий дім не уточнив, чи підтримує президент саме пряму трансляцію страти, і перенаправив це запитання до Пентагону.

Хасан також може звернутися до федеральної судової системи з клопотанням про перегляд справи в порядку хабеас корпус після затвердження смертного вироку. Наразі невідомо, чи скористається він цією можливістю.

Розстріл є одним із кількох способів страти, які адміністрація Трампа нещодавно додала до переліку допустимих методів виконання покарання за найтяжчі федеральні злочини. Серед інших називають електричний стілець і задушення газом. Розширення переліку частково пов'язане з труднощами в отриманні препаратів для смертельних ін'єкцій, проведення яких також іноді супроводжується проблемами.

Як повідомляв OBOZ.UA, у США 50-річна Кріста Пайк, яка відбуває покарання у штаті Теннессі, вижила після двох доз смертельної ін’єкції. За заявою адвокатів, жінка, яка пережила страту, вже прийшла до тями, перебуває в лікарні під охороною і може розмовляти.