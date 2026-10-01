У США оцінили, чи піде Китай на вторгнення на Тайвань у 2027 році

У США вважають, що Китай навряд чи розпочне вторгнення на Тайвань до 2028 року, попри орієнтир на готовність армії до потенційної військової операції у 2027-му. Водночас ризик силового сценарію може зрости після наступних президентських виборів на острові, якщо їхні результати не відповідатимуть очікуванням Пекіна.

Про це повідомляє Reuters. Одним із чинників, що впливають на оцінки американської сторони, є антикорупційна кампанія китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Вона охопила військове керівництво країни та супроводжувалася розслідуваннями й усуненням високопосадовців, що могло сповільнити підготовку Народно-визвольної армії Китаю до потенційної операції проти Тайваню.

Упродовж останніх років 2027-й розглядали як орієнтир, до якого китайські збройні сили мають бути готові до можливого захоплення острова силою. Водночас цей термін стосується передусім військових спроможностей Китаю, а не встановленої дати вторгнення. Пекін офіційно не підтверджував існування наказу про готовність до нападу саме у 2027 році.

Китайські військові навчання минулого року були менш масштабними та загрозливими, ніж у попередні роки. Хоча у 2026 році їхня інтенсивність дещо зросла, у Вашингтоні припускають, що китайське військове керівництво може бути незадоволене рівнем готовності своїх сил.

Співрозмовник видання також зазначив, що Пекін, імовірно, враховує досвід воєн в Україні та Ірані. Китайська сторона могла дійти висновку, що в разі вторгнення необхідно діяти швидко, щоб уникнути затяжного конфлікту.

Ще одним чинником є президентські вибори на Тайвані, заплановані на 2028 рік. Тоді як частина китайських посадовців сподівається, що голосування приведе до влади політичні сили, більш схильні до зближення з Пекіном.

Новообраний президент Тайваню Лай Цінде та його Демократична прогресивна партія відстоюють окремішність острова. Китай вважає Тайвань своєю територією та не відмовляється від можливості застосування сили для встановлення над ним контролю. Влада Тайваню відкидає претензії Пекіна та наголошує, що майбутнє острова мають визначати його жителі.

Американські чиновники припускають, що ризик силового сценарію може зрости, якщо Демократична прогресивна партія здобуде четверту поспіль перемогу на виборах, а Лай Цінде переобереться на другий термін.

Водночас у США немає єдиної оцінки того, наскільки на рішення Пекіна може вплинути результат президентських виборів у самих Сполучених Штатах у 2028 році. Частина співрозмовників видання вважає, що Китай також стежитиме за настроями американських виборців щодо військового втручання за кордоном.

Сполучені Штати залишаються головним міжнародним партнером Тайваню та постачальником озброєння для його оборони, хоча Вашингтон не має з островом офіційних дипломатичних відносин.

Крім того, адміністрація Трампа поки не схвалила новий пакет озброєння для Тайваню вартістю близько $14 млрд. Американський президент називав його можливим інструментом переговорів із Китаєм.

Таким чином, у Вашингтоні не розглядають 2027 рік як безумовну дату можливого вторгнення.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Тайвань розпочав цьогорічні найбільші військові навчання Han Kuang. Військовослужбовці та цивільні відпрацьовуватимуть дії на випадок потенційного вторгнення Китаю.

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