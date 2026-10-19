У США готують розслідування з подальшим покаранням за зрив роботи StarShield в Україні

В США конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік заявив про намір домогтися всебічного розслідування можливого обмеження роботи військової супутникової платформи StarShield в Україні. Він також пообіцяв домагатися відповідальності для причетних до такого рішення. Заява пролунала на тлі перебоїв у роботі супутникового зв’язку, який використовують українські Сили оборони.

Про свої плани Фіцпатрік написав у соціальній мережі X. Конгресмен повідомив, що готує низку кроків у Палаті представників, зокрема публічні слухання в Конгресі та негайне скорочення бюджетних асигнувань для відповідальних відомств. Протягом поточного тижня він також планує особисто обговорити ситуацію з президентом України Володимиром Зеленським.

Браян Фіцпатрік анонсував ро... Джерело: x.com/RepBrianFitz Розгорнути

Фіцпатрік заявив, що будь-які спроби обмежити використання супутникового зв’язку на користь України мають стати предметом ретельної перевірки. За його словами, причетні до таких рішень повинні відповідати за свої дії.

Конгресмен також наголосив на необхідності подальшої підтримки України з боку США. Він переконаний, що Україна здатна перемогти Росію, а Вашингтон має надати їй усю необхідну допомогу для самооборони.

Окремо Фіцпатрік висловився за посилення економічного тиску на Росію. Він заявив, що Сполучені Штати не повинні імпортувати російську нафту, а санкції проти Москви мають бути жорсткішими, ніж будь-коли раніше. На думку республіканця, Конгрес підтвердить повну підтримку українського народу в боротьбі проти російського вторгнення.

Що сталося зі StarShield

Українські Сили оборони почали використовувати військову платформу StarShield у 2024 році. Вона пов’язана із супутниковою системою Starlink, однак призначена для військових потреб.

У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів StarShield під час руху на швидкостях понад 160 км/год. У деяких українських підрозділах перебої фіксували навіть на швидкості від 72 км/год.

Це ускладнило роботу безпілотників, фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію сигналу. До кінця дня зв’язок на швидкості 160 км/год відновився. Водночас українська сторона отримала підтвердження, що подібні обмеження діють виключно на території України.

Заяви Маска і Трампа

Засновник SpaceX Ілон Маск раніше заявляв, що рішення щодо використання StarShield ухвалюють військові США та президент країни. Він також наголошував, що комерційний супутниковий зв’язок не призначений для наступальних військових дій.

Президент США Дональд Трамп заперечив причетність Вашингтона до обмеження роботи платформи. Державний секретар Марко Рубіо, зі свого боку, заявив, що StarShield нібито взагалі недоступний для України.

Водночас британська газета The Telegraph писала, що Маск особисто пропонував Трампу обмежити швидкість супутникового зв’язку для українських військових.

Реакція сенатора

На тлі ситуації сенатор-республіканець Том Тілліс звернувся до генерального інспектора Міністерства війни США з вимогою розпочати офіційне розслідування.

Він наголосив, що раптові перебої без попередження могли створити загрозу для українських цивільних жителів, американських дипломатів і працівників сфери безпеки. Тілліс вважає, що обставини інциденту необхідно перевірити на найвищому рівні.

Нагадаємо, раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Сенаті США вимагають перевірити дії Міністерства оборони США та його очільника Піта Гегсета через проблеми із системами супутникового зв'язку Starlink. Зокрема йдеться про обмеження систем Starshield, з яким зіткнулися українські військові.