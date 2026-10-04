У США біля Массачусетса зник медичний транспортний літак: скільки людей було на борту

У суботу, 3 жовтня, у США біля узбережжя штату Массачусетс зник медичний літак Gulfstream G100 із шістьма людьми на борту. Він летів з Бермудських островів до Бостона і перед зникненням повідомив про надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє ABC News. Корпорація Bermuda Skyport, яка експлуатує міжнародний аеропорт LF Wade на Бермудах, заявила, що зареєстрований у Канаді літак вилетів з аеропорту з чотирма членами екіпажу та двома пасажирами близько 00:41 у суботу.

За даними джерела, обізнане з ходом розслідування, на борту літака не було американців.

Що сталося з літаком

Згідно з аудіозаписом розмови, літак санітарної авіації перебував на зв’язку з диспетчерами Нью-Йорка, коли оголосив про надзвичайну ситуацію.

При цьому диспетчер мав труднощі з прийомом сигналу від пілотів і кілька разів просив їх повторити повідомлення, зокрема щодо висоти польоту.

Коли літак санітарної авіації перестав відповідати, диспетчер попросив літак Ethiopian Airlines, що знаходився поблизу, спробувати зв’язатися з ним, але відповіді так і не надійшло.

Берегова охорона США застосовує повітряні та морські засоби для пошуків у районі острова Нантакет, повідомляє відомство.

Як повідомило ABC News поінформоване джерело, офіційні особи вважають, що літак стрімко знизився на 7 500 футів (2 286 метрів), перш ніж впасти у воду.

Острів Нантакет. Джерело: Скриншот Google Maps

Як повідомляв OBOZ.UA, щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок інциденту з вантажним літаком Amazon Air у Міжнародному аеропорту Маямі у США. 6 вересня під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався в автомобілі на парковці та спричинив пожежу.