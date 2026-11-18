У Румунії стався землетрус: підземні поштовхи відчули навіть в Україні

У ніч проти середи, 18 листопада, у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 – такі відносять до помірних. При цьому підземні поштовхи були відчутні й в Україні, зокрема в Одеській області.

Про це повідомляє Європейський-Середземноморський сейсмологічний центр. У мережі українці з різних регіонів ділилися, що теж відчули землетрус.

Підземні поштовхи зафіксували, зокрема, в Одесі та Ізмаїлі, передає "Суспільне". Про них також повідомляли у Київській, Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Землетрус у Румунії. Джерело: emsc-csem.org

Епіцентр землетрусу був на глибині 140 км, за 13 км на захід від села Нережу. Він стався о 02:48 за місцевим (й українським) часом.

За даними Головного центру спеціального контролю, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, було зафіксовано землетрус з території Румунії магнітудою 5,6 (за шкалою Ріхтера), на глибині 134 км.

"За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних. Землетрус відчувався в багатьох населених пунктах на території України інтенсивністю 4-5 бали (за шкалою МСК-64)", – сказано в повідомленні.

Епіцентр землетрусу. Джерело: Головний центр спеціального контролю

Скриншот повідомлення Головн... Розгорнути

Землетрус зачепив не лише Україну, а й інші країни, які межують із Румунією.

Землетрус зачепив сусідні країни. Джерело: Android Earthquake Alerts

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 10 листопада жителі Києва, Житомира, Дніпра та Вінниці повідомляли про сильні поштовхи й гучні звуки, схожі на вибухи чи землетрус. Деякі очевидці стверджували, що в їхніх оселях від вібрації відчинялися двері та обсипалася стеля.